Uysal: Korkmuyoruz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstiklâl Marşı’nın kabul edilişinin 104. Yıldönümünde açıklama yaptı.

Uysal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Büyük Milletimizin Şanlı Kurtuluş Mücadelesinden, azminden, bağımsızlık aşkından, Vatan ve Millet sevdasından ilham alan, bağımsızlık için ilham olan İstiklâl Marşımızın kabulünün 104. yılını kutluyoruz. Başta İstiklâl Şairimiz Mehmet Âkif Ersoy olmak üzere kurtuluştan kuruluşa, bugünlere dek bu aziz vatan için şehit olmuş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Mehmet Âkif’in telkinini, Milletimizin bize öğrettiğini yapıyor, korkmuyoruz!” Mehmet Kara - Ankara

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