Uysal: Rusya’ya Türkiye’yi mahkum etmek sefilliğin zirvesine çıkmak demek

Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında değerlendirmede bulundu. Uysal, iktidarın diplomatik fiyaskolarının hesabının şimdi de Rusya ve S-400’ler üzerinden sorulması hamlesinde bulunulduğunu söyledi.

Uysal, Erdoğan’ın Biden ile görüşemeyişinin üzerine hemen Rusya ve S-400 kartına sarılmayı ‘aşkına karşılık bulamayan gencin ilk bulduğu ile kaçmasına’ benzettiği açıklamasında “Rusya’ya kendini, dolayısıyla Türkiye’yi mahkum etmek sefilliğin zirvesine çıkmak demek!” değerlendirmesinde bulundu.

Uysal'ın açıklamalarından öne çıkan bölümler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhteşem ABD ziyaretine‘Dostum Biden’ diyerek başladı, ziyaretini geri dönüş yolunda uçaktaki ‘Çalıştığım hiçbir ABD Başkanı ile bu kadar kötü olmadım’ değerlendirmesi ile noktaladı.

Anlaşılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ile ısrarlı görüşme talebi karşılık bulmayınca yeniden Rusya ve S-400 kartını açarak tavır koymaya çalışıyorlar.

“İç siyasette olumlu hava estirmek istedi, olmadı!”

AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ile görüşme ve görüntü verme iştahının birincil ve en önemli amacı; iç siyasette bir olumlu hava estirmekti, o da gerçekleşmedi!

Şimdi Sayın Erdoğan, Türkiye’nin itibarını zedeleyen, ABD’nin aleni tehditlerine muhatap eden ve gücünü gereksiz sorgulatan ‘diplomatik fiyaskoların’ güya hesabını Rusya üzerinden sorma hamlesi yapıyor.

“Rusya’ya Türkiye’yi mahkum etmek sefilliğin zirvesine çıkmak demek!”

Suriye’de ABD ve Rusya’nın nüfuz sahaları mutabakatı ortadayken, hergün İdlip’te saldırılara muhatap olurken Rusya’ya kendini, dolayısıyla Türkiye’yi mahkum etmek sefilliğin zirvesine çıkmak demek!

“Aşkına karşılık bulamayan genç benzetmesi”

Ayrıca Sayın Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ile görüşemedim diyerek, adeta öfke ve acziyet ile S-400 ve Rusya kartına sarılması ‘aşkına karşılık bulamayan gencin ilk bulduğu ile kaçmasına’ benziyor. Çok yazık!

“Önce şu aldığımız Birinci S400 bataryalarını bir aktif hale getirse de milletimizin vergilerinden verdiğimiz milyar dolarlar boşa gitmese!

AKPİktidarı öfke ile “İkinci S400 bataryalarını alabiliriz” diye boş laf söyleyip ‘sürünün üzerine kurt çekmek’ yerine, önce şu aldığımız Birinci S400 bataryalarını bir aktif hale getirse milletimizin vergilerinden verdiğimiz milyar dolarlar da boşa gitmese daha iyi olur!

“ABD üzerinden yeni bir mağduriyet algısı mı oluşturuyor?”

Bir yandan da Sayın Erdoğan, ABD’yi Türkiye’ye yaptırımlar uygulamaya sevk edecek açıklama ve tercihler yaparak acaba yine bildiği ‘mağduriyet’ algısı yaratma stratejisiyle çaresizlikle boğuştuğu ekonomik problemlerin yükünü ‘dış güçlere’ mi havale etmek istiyor?

Ayrıca bir tutumumuzun da altını çizmek isterim;

“ABD’nin PYD/PKK terör örgütüne 177 milyon Dolar yardım yapmasına da şiddetle karşıyız!”

AKP dolayısıyla Türkiye ile ilişkilerin tüm olumsuz boyutlarına rağmen ABD’nin 2022 Savunma Bakanlığı Pentagon bütçesinden PYD/PKK terör örgütüne 177 milyon Dolar yardım yapmasına da şiddetle karşıyız.”