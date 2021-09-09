Vaadlerin hiçbiri tutulmadı

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “İnsan Hakları Eylem Planı’nda 1 aylık hedefte yer alan 6 hedefin hiçbirisi gerçekleştirilmemiştir” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 Mart 2021 tarihinde açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planının 6 aylık karnesini açıklayan DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, “İnsan Hakları Eylem Planı’nda 1 aylık hedefte yer alan 6 hedefin hiçbirisi gerçekleştirilmemiştir. 3 aylık 40 hedeften 16’sı, 6 aylık hedefteki 84 hedeften ise sadece 20’si gerçekleştirilmiştir. Toplamda ise 130 hedeften sadece 36 tanesi gerçekleştirilmiştir” dedi. İnsan Hakları Eylem Planının da diğer sözde eylem planları gibi kamuoyuna unutturulmaya çalışıldığını söyleyen Yeneroğlu, “Hükümet tarafından Eylem Planı’nın ilk bir ayında gerçekleştirileceği vaat edilen; Ceza ve infaz koşullarının iyileştirilmesine ilişkin altı vaadin hiçbirisi halen yerine getirilmedi. Cezaevinde hâlâ annesiyle beraber yüzlerce çocuk bulunmakta. Hasta ve yaşlı mahkûmlar tahliye edilmemektedir. Sayısız çocuğun annesi cezaevinde” dedi.

Yargı bağımsızlığı sadece kağıt üzerinde

Birçok hükümlünün iyi hal indirimi alarak cezaevinden salıverilecekken kurulların keyfi uygulaması sebebiyle haksız şekilde hala cezaevinde olduğunu söyleyen Yeneroğlu, “İktidar insan hakları eylem planları açıklayarak kamuoyu nezdinde bir meşguliyete sebep olsa da yerle bir ettikleri insan hakları alanında ileriye doğru yol almaktan oldukça uzaktır” dedi. Ülkemizde yargı bağımsızlığının artık yalnızca kâğıt üstünde olduğu söyleyen Mustafa Yeneroğlu, “Gerçekte ise güdümlü bir yargı var. Nedense adalet sarayları büyüdükçe adalet arayışımız daha da büyümüştür. Yargı, artık ayrıcalıklı bir grubun işlediği suçlara karşı 3 maymunu oynayan bir tiyatrodan başka bir şey değildir. Yargıyı güdümü altına alan bir iktidardan hakimlere bu teminatları beklemek imkânsız. Tıpkı devasa adalet saraylarından adalet beklemek gibi” şeklinde konuştu.

Suç ve cezaların şahsîliğine riayet edilmiyor

“Ülkemizde yargılamaların âdil, tarafsız ve mevcut kanunlara dahi uygun olarak yürütülmediği açıktır” diyen Yeneroğlu, Suç ve cezaların şahsiliği ile masumiyet karinesinin esas olmasına ilişkin temel ilkelere dahi yargılamalarda riayet edilmemektedir. Tutuklamada ölçülülük ve orantılılık ilkelerine uyulmamaktadır. Bu yönde adım da atılmamıştır. Eylem Planının vaatleri sözde kalmaya devam etmektedir. Soruşturma aşamasında müdafiyle görüşme hakkını ve dosyanın tamamıyla incelenmesini engelleyen kanun hükümleri olduğu gibi durmaktadır” dedi.

Adalet sıralamasında 107. Sıradayız

“Daha Âdil Bir Dünya Mümkün’ diye kendi adınıza kitap yazdırıyorsunuz, ama dünya adalet sıralamasında 128 ülke arasında neden 107. sıraya düştüğümüz gerçeğiyle yüzleşmiyorsunuz” diye açıklamasını sürdüren Yeneroğlu şunları söyledi: “Dünyayla birlikte daha âdil bir Türkiye de mümkün. Ve ne garip ki, Cumhurbaşkanı bunun yolunu biliyor: Kendisi ‘Tarafsız ve bağımsız yargı!’ diyor. Ama uygulaması tam tersi. Kendini hukukun üstünde görüyor.”