Vatandaşlar gıdaya erişemiyor

DEMOKRAT PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ HAYDAR ALTINTAŞ, VATANDAŞLARIN ALDIKLARI ÜCRETLERLE GIDAYA ERİŞEMEDİĞİNİ, ÇİFTÇİLERİN DE ZOR DURUMDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Altıntaş, vatandaşların aldıkları ücretlerle gıdaya erişemediğini, çiftçilerin de zor durumda olduğunu, yaşananları seyreden Tarım ve Orman Bakanlığının yanlış uygulamalar ortaya koyduğunu söyledi. Tarımda ithalata başvurulduğuna dikkat çeken Altıntaş, tarımdaki pahalılığının sebebinin üretim planlaması yanlışlığı ve girdi maliyetlerinin yüksekliği olduğunu ifade etti. Haydar Altıntaş, basın toplantısında, getirdiği meyve ve sebzeleri kürsü önüne koyarak üzerlerindeki fiyatları gösterdi. Milli yas kararının Cumhurbaşkanı tarafından değil TBMM tarafından alınmasına yönelik kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunacaklarını bildiren Altıntaş, sosyal medya uygulaması Instagram’a getirilen erişim yasağını da eleştirdi. AA

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