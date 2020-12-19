Verginin % 9’unu zenginden, % 63’ünü yoksuldan

İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, “Bütçede dev şirketlerden, bankalardan kurumlar vergisi olarak topladığınız bütün verginin yüzde 9,6’sını aldınız, ama dolaylı vergilerle yoksuldan yüzde 63’lük bir pay alıyorsunuz” dedi.

Bütçe oylamasında ret oyu vereceğini açıklayan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, “Bütçede dev şirketlerden, bankalardan kurumlar vergisi olarak topladığınız bütün verginin yüzde 9,6’sını aldınız ama dolaylı vergilerle yoksuldan yüzde 63’lük bir pay alıyorsunuz. Sadece bu gerekçeyle oyum ret olacak” diye konuştu.

gazeteduvar’ın haberine göre, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan Bağımsız İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, bütçeye karşı ret oyu kullanacağını söyledi. Vergi sistemini eleştiren İslam, “Siz bu bütçede dev şirketlerden, bankalardan, holdinglerden kurumlar vergisi olarak topladığınız bütün verginin yüzde 9,6’sını aldınız, yüzde 10’unu bile almadınız, barajı bile geçemediniz ama bütün dolaylı vergilerle yoksuldan, açlık sınırının altında yaşayan insanlardan yüzde 63’lük bir pay alıyorsunuz. İşte sadece bu gerekçeyle oyum ret olacak, sadece bu gerekçeyle” dedi.