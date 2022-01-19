Yaraları sarma vakti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın bir bölümünü sosyal medya hesabında paylaştı.

Kılıçdaroğlu’nun, “Bu ülkenin yaralarını sarma vaktidir artık. O yaralardan nemalananların devri artık bitti. Şimdi bize düşen, geçmişteki hatalarla yüzleşmek ve hakkı yenen insanımızla teker teker helâlleşmektir. Evlâtlarımıza refah ve huzur dolu bir ülke bırakmak için yapacağız bunu, başaracağız” notuyla paylaştığı videoda, grup toplantısındaki şu açıklamaları yer aldı: “Helâlleşme yolculuğuna başladım ve sürdürüyorum. Gittiğim hiçbir yerde zorunlu olmadıkça ne Erdoğan’ı ne de partisini konuşacağım. Samimi bir şekilde ‘buraya ben barışmaya geldim, helâlleşmeye’ diyeceğim ve diyeceğiz. Hep beraber diyeceğiz.” Ankara - Anka

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