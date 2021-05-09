'Yaşananlar tek adam rejiminin sonucu'

İYİ Parti lideri Meral Akşener, KARAR TV’de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik türbe önünde elleri bağlı gerekçesiyle başlatılan inceleme hakkında konuşan Akşener “Bence ‘suçlu, ama soruşturma izni vermeyeceğim’ demek, çok vahim bir şey. Hukuk yok, kanun yok demek bu. Tek adam rejiminin yatayda ve aşağıdaki davranış biçimi bu. Trajik bir durum. Adaletin ortadan kalktığı... Böyle bir iktidar zihniyetiyle karşı karşıyayız. İşte bütün bunlar tek adam rejiminin Türkiye’yi getirdiği noktadır. Türbenin içine girdiğin zaman zaten duâ edersiniz. Esas mesele şu Fatih Sultan Mehmet Han’a hepimiz saygı göstermek durumundayız. Bu başka bir şey. Ama türbe tekmelenmiyor, böyle bir şey yok. Türkiye’nin düştüğü bu durumlara yazıktır, günahtır” dedi.