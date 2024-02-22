Yeneroğlu Yeni Asya'nın 55. yılını kutladı: Adaleti gözeten habercilik anlayışı

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, gazetemizin 55. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla gönderdiği mesajında şunları söyledi:

“Özgür medya nitelikli bir demokrasinin olmazsa olmazıdır. Toplumu doğru bilgilendirme, kanaat oluşumuna katkıda bulunma ve toplumsal gelişmelere ve siyasi gündeme eleştirel yaklaşarak kontrol sorumluluğunu ifa ettiği ölçüde toplumun refah düzeyi ve demokratik kültür gelişebilecektir. Maalesef ülkemizde özellikle son yıllarda hukuk ve demokrasiden ciddi uzaklaşma karşısında basın özgürlüğünün alanı giderek daralmış durumdadır. Kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptıkları haberler dolayısıyla gazeteciler hakkında terör suçlarından soruşturma açılması, gazetecileri baskı altında tutmak ve yıldırmak için ceza yargılamalarının bir enstrüman olarak kullanılması olağanlaşmıştır. Yeni Asya Gazetesi, ülkemizde basının ve gazeteciliğin gelişmesinde önemli katkıları olmuş, demokratik değerlerden ödün vermeden yayınını kararlılıkla sürdürebilmiş bir basın organıdır. Hakkı ve adaleti gözeten habercilik anlayışı ile yoluna devam eden Yeni Asya Gazetesi’ni yarım asrı geçen tarihi, kurulduğu günden bugüne çeşitli sindirme politikalarına yönelik tavrı ve bugünün zor şartlarına karşı koyduğu eleştirel duruşu nedeniyle bir kez daha bu vesileyle tebrik ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Yeni Asya Gazetesi’nin 55. yıl dönümünün hayırlara vesile olmasını diliyor, yöneticileri ve çalışanlarıyla Yeni Asya camiasına teşekkürlerimi sunuyorum.”