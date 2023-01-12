Yeni Asya’nın ilanı üç yılı aşkındır verilmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Evrensel ve Yeni Asya gazetesine ilan verilmiyor. Yeni Asya gazetesine ilan verilmeyen süre 3 yılı aştı” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Basın İlan Kurumu tarafından gazetemize 1075 gündür verilmeyen resmî ilanları hatırlatarak, “RTÜK ve Basın İlan Kurumu gibi infaz kurumları var. Bunları da yeniden düzenleyeceğiz. Ahlâkı, adaleti egemen kılacağız. Evrensel ve Yeni Asya gazetesine ilan verilmiyor. Yeni Asya gazetesine ilan verilmeyen süre 3 yılı aştı. Akıl var mantık var. Dolayısıyla bunların tamamını değiştireceğiz” diye konuştu.

Onurlu gazeteci asla kalemini satmaz

“Öncelikle kalemini satmayan haber peşinde koşan öğrendiği haberi doğrulatan sonra bunu haberleştiren namuslu bütün gazetecilere hepimizin şükran borcu var” diyen Kılıçdaroğlu, “Biz olayların perde arkasını çoğu zaman onlardan öğreniyoruz. Onurlu bir gazeteci asla kalemini kiralamaz, asla kalemine satmaz. Onuruyla haberini yapar. Baskıyla karşılaştığında baskıdan da çekinmez ve ürkmez. Gazeteciliğin gerçek demokrasilerde dördüncü güç olarak kabul edilmesinin temel felsefesi de budur, toplum adına haber yapmak, toplumun sorunlarını siyasal iktidara doğru aktarabilmektir” şeklinde konuştu.

Demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz

Basın özgürlüğünün olmadığını, sansür uygulandığını, doğru haberlere yasak getirildiğini bildiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Kalemini satan ama kendilerine gazeteci diyenleri de biliyoruz, düşüncesini satan, aklını saraya kiralayan sözde gazetecileri de biliyoruz. Onlar meraklanmasından bu ülkeye demokrasi geldiğinde zaten onlar televizyonlara çıkamayacak, bir daha kalemlerini satamayacaklardır. Kalemini satmayan yürekli gazetecilerin gazeteciler günü kutlu olsun. Hiç kimse endişe etmesin bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi ya getireceğiz ya getireceğiz. Bunun mücadelesini vereceğiz.”