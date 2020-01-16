'Yeni partinin kuruluşu için Şubat beklenecek'

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Ali Babacan'ın partisinin kurulmasındaki gecikmenin asıl nedeninin parti binasındaki tadilatın bitmemesi olduğunu yazdı. Sarıkaya, partinin kuruluş tarihine ilişkin "20 Ocak’ta kuruluş söz konusu olmayacak; Şubat beklenecek" dedi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, eski bakan Ali Babacan'ın partisinin kurulmasının neden geciktiğini yazdı. Parti programının tamamlandığını ancak tüzük ve yönetmelik hakkında tartışmaların devam ettiğini söyleyen Sarıkaya, gecikmenin asıl nedeninin parti binasındaki tadilatın bitmemesi olduğunu ifade etti.

Partinin kuruluş tarihine ilişkin Sarıkaya, "Partinin kuruluşunda çaba gösterenlerden biri dünkü sohbetimizde, sürenin Şubat’ın ilk yarısını geçmeyeceğini belirtti.Özetle daha önce açıklandığı gibi 20 Ocak’ta kuruluş söz konusu olmayacak; Şubat beklenecek" ifadelerini kullandı.