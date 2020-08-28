Yerliye 1650 TL, ithale 2450 TL

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, buğday hasadının tamamlandığı bir dönemde TMO’nun 500 bin ton buğday ve 60 bin ton arpa daha ithal edeceğini ve açılan ihale de yerli çiftçiden esirgenen fiyatın yabancı çiftçiye verilmesinin iktidarın çiftçiyi düşünmediğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Bu yıl için açıklanan hububat taban fiyatına göre TMO’nun ekmeklik buğdaya 1650, makarnalık buğdaya 1800 lira fiyat verildiğini bildiren Gürer, “Aynı TMO ithal makarnalık buğdaya 330 dolar verecek. Yani 2 bin 450 TL. Yerli çiftçiye makarnalık buğday için 1850 TL veren TMO ithal buğdaya 2 bin 450 TL ödeyecek. Bu kabul edilebilir bir anlayış değildir” dedi.

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