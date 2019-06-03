Yıldırım: YSK mağdur etti

“Esasında bu seçimin mağduru, 8,5 milyon oy veren İstanbulludur” diyen AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Bizim temasta olduğumuz insanlar genellikle bu konuları anlatınca insanın içine sinmediğini kabul ediyorlar.

Ama benim söylemek istediğim bir şey var. Mağdur ne rakibim, ne ben. Birinci derecede mağdur İstanbulludur. Niye? ‘31’inde gittim oyumu verdim iş bitti, kulağım rahat, güzel sayacaklar, dökecekler, seçim sonucunu ilan edecekler.’ Bu olmadı. Bu mağduriyeti yapan kim? Seçim Kurulu. İlçe Seçim Kurulları işlerini düzgün yapmadılar” dedi. Yıldırım, NTV ve Star Tv’de ortak yayınlanan “Özel Röportaj” programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile ortak televizyon programına çıkma çağrısına ilişkin, “Biz karşılıklı bir yayına çıkma konusunda prensip olarak ‘Tamam’ dedik. Herhangi bir çekincemiz yok. Hatta bizim bu kampanyadan sorumlu genel başkan yardımcımız, Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki arkadaşlarla temasa geçecek ve bunun alt yapısını hazırlayacaklar. Olay şu aşamada böyle” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: İsraf düzenine son vereceğiz

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimi için CHP tarafından yeniden aday gösterilen Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’da israf düzenine son vereceğiz. Bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız” dedi. 31 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’nı kazanan ancak 6 Mayıs’ta mazbatası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla geri alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran’da yenilenecek seçimle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu. İmamoğlu, paylaştığı videoya “İstanbul’da israf düzenine son vereceğiz. Bütçe tasarrufu ile halkımızın gerçek ihtiyaçlarını karşılayacağız” notunu düştü.