Yine faiz bütçesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılı bütçe ödeneklerini açıklarken, faiz giderleri için 240,4 milyar lira ödenek öngörüldüğünü aktardı. 2021 bütçesindeki faiz giderleri ise 179,5 milyar olarak açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi”ne ilişkin basın toplantısında konuştu. Oktay, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde bütçe giderlerinin 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirlerinin 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığının 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörüldüğünü bildirdi. 2022 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını da paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, personel giderleri için toplam 493,9 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri için 128,1 milyar lira, cari transferler için 657,3 milyar lira, sermaye giderleri için 132,3 milyar lira, sermaye transferleri için 10 milyar lira, borç verme giderleri için 61,6 milyar lira, yedek ödenekler için 27,4 milyar lira, faiz giderleri için 240,4 milyar lira ödenek öngörüldüğünü aktardı. Oktay, 2022 yılı bütçesinin AKP hükûmetlerinin 20’nci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından hazırlanan 4’üncü bütçe olduğunu hatırlattı.

2022’de bütçe açığının 278.3 milyar TL olacağını öngörüyoruz

Merkezi yönetim bütçesi kapsamında, 224 kamu idaresinin bütçesinin bulunduğunu belirten Oktay, “2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür. Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,5 olacağı tahmin edilmektedir.” dedi.