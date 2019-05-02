YSK sarayın basıncına teslim olmuştur

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “YSK yürütmenin, sarayın, tasallut, baskı, basıncına teslim olmuştur. Cumhurbaşkanlığı seçimi 6-7 saatte bitiriliyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, YSK’nin ilanı noktasında 30 günü aşkın süredir bitirilemiyorsa burada ipe un serme, çamura yatma, tam kanunsuzluk vardır.” dedi.

Altay, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un yeniden sahneye çıkarak, adeta talimat içerikli değerlendirmelerde bulunduğunu savundu. “Hukuksuzluğun metastaz yaptığına bir kez daha tanık olduklarını” öne süren Altay, YSK’ye yönelik baskı, basınç, etkileme, zorlama sürecine yargının da dahil olduğunu iddia etti. Seçimlerin yenilenmesi durumuna yönelik bir soru üzerine de Altay, “31 Mart yerel seçimlerinin, kendileri için tamamlandığını, bundan sonrasının gasp olacağını, YSK’nin eliyle bile bu gaspın yapılamayacağını” kaydetti. Altay, gündemlerinde “seçim yenilenmesinin olmadığını, olamayacağını” vurguladı.

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