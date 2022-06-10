Yunan krizi seçime yatırım

Eski Washington Büyükelçisi Faruk Loğoğlu, hem Türkiye’nin hem de Yunanistan’ın gerginliği arttırarak bir aksilik olmazsa her iki ülkede de gelecek yılın ilk yarısında yapılacak seçimler öncesi kendi oylarını yeniden konsolide etmek istediklerini savundu.

Loğoğlu, “Karşılıklı çıkışlar, karşılıklı söylemler hem nicelik hem nitelik olarak çok sert. Üstelik bu sert tavrın yumuşama döneminden sonraya geldiği için çok dikkat çekici. Türkiye bakımından var olan iç politika kaygılarının aynısı Yunanistan bakımından geçerli. Özellikle Türkiye ile ilişkileri iç siyaset bakımından kullanıyorlar. Olağan dışı tablo ile mi karşı karşıyayız? Ben bu sefer farklı olduğunu düşünmüyorum” dedi. VOA Türkçe’nin haberine göre, emekli diplomat Engin Solakoğlu da iki ülkedeki bu sertliğin sıcak ve güçlü bir temasa dönüşeceğine ihtimal vermediğini söyledi. Solakoğlu, “Bu durum Erdoğan açısından kendisine muhalif olan kesimi de konsolide etme fırsatı sağlıyor bu cazip hedef. NATO üyeleri arasında silah patlama ihtimali sıfır” dedi.

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