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26 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Yunanistan Başbakanı'ndan Erdoğan'a 'diplomasi' çağrısı

26 Eylül 2020, Cumartesi 19:05
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Akdeniz'deki kriz ile ilgili "diplomasi" çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler'de (BM) konuşan Miçotakis, "İki ülke de sakinleşmeyi seçmiş gibi gözüküyorken Doğu Akdeniz'de onları karşı karşıya getiren kriz ile ilgili diplomasiye bir şans verelim." dedi.

Miçotakis, koronavirüs sebebi ile video konferansla yapılan BM Genel Kurulu'nda "İki yakın komşunun iş birliği yapmasının mümkün olmadığına inanmayı reddediyorum." şeklinde konuştu.

Yunan Başbakan, "Herkes anladı ki bu kalıcı sinir gerginliği devam edemez" ifadelerini kullandı.

Kiryakos Miçotakis, Lahey'i işaret etti

Miçotakis iki taraf bir araya gelip bir birini dinledikten sonra Doğu Akdeniz'deki enerji arama krizi ile ilgili bir çözüm bulamıyorsa Hollanda'nın Lahey şehrindeki Uluslararası Adalet Divanı'nı işaret etti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Bunların hepsinden sonra eğer bir birimizi anlamıyorsak o zaman Lahey'deki Uluslararası Mahkeme'nin bilgeliğine kendimizi bırakmamız gerekir." dedi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlik son dönemde azaldı. İki taraf Doğu Akdeniz krizini çözmek için istikşafi görüşmelere başlamayı kabul etti.

Geçtiğimiz günlerde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen noktada ilan edilen istikşafi görüşmelerin gidişatının Yunanistan'ın ortamı yumuşatmak için atacağı samimi adımlara bağlı olacağını ifade etti.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Yunanistan Başbakanı, Erdoğan, diplomasi, çağrı
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