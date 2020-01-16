Zarif, Avrupa'yı 'Trump'a boyun eğmekle' suçladı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif, BM yaptırımlarının geri getirilmesini tetikleyecek İhtilaf Çözüm Mekanizması'nı devreye sokan Avrupa ülkelerini ABD'nin tehditlerine boyun eğerek nükleer anlaşmayı satmakla suçladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, E3 olarak bilinen İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından İhtilaf Çözüm Mekanizması'nın devreye sokulmasından günler önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'yı tehdit ettiğine dair haberlere atıfta bulundu. Avrupa'nın Trump'ın tehditlerini yatıştırmaya çalıştığını ifade eden Zarif, "E3, Trump'ın tarifelerinden kaçınmak için nükleer anlaşmadan geriye kalanları da sattı. Böyle işlemez arkadaşlar. Siz sadece onun iştahını açıyorsunuz. Lisedeki zorba arkadaşınızı hatırladınız mı? Bütünlüğünüzü satmak istiyorsanız devam edin ancak yüksek ahlak ve hukuk zemininden söz etmeyin. Ona sahip değilsiniz." ifadelerini kullandı. ABD merkezli Washington Post gazetesi Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'yı, İran'a yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesini tetikleyecek İhtilaf Çözüm Mekanizması'nın devreye sokulmasından günler önce tehdit ettiğini yazmıştı. Trump yönetiminin İran'a karşı söz konusu mekanizmayı devreye sokmamaları halinde, Avrupa'dan ithal edilen otomobillere yüzde 25 gümrük tarifesi uygulayacağı tehdidinde bulunduğu bildirilmişti. AA

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