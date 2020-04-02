Zarif'ten Trump'a gözdağı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin savaş başlatan taraf olmayacağını ancak bunu yapanlara ders vereceğini belirtti.

İran'ı bölgede kendisine bağlı vekil güçleri üzerinden Irak'taki ABD güçlerine yönelik saldırı planlamakla suçlayan ABD Başkanı Donald Trump'a, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla cevap veren Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ın İran hakkında yanlış yönlendirilmeye çalışıldığını savundu.

İran'ın vekil güçlere değil, dostlara sahip olduğunu ifade eden Zarif, ABD Başkanı'na hitaben "Donald Trump, her zamanki savaş çığırtkanları tarafından yeniden yanlış yönlendirilme. Kimse milyonlarca vekil güce sahip olamaz." yazdı.

Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gizliden gizliye hile yapan, yalan söyleyen ve suikastler düzenleyen ABD'nin aksine İran, yalnızca kendini savunmak için hareket ediyor. İran, hiçbir savaşı başlatmaz ancak bunu yapanlara (savaş başlatanlara) ders verir."