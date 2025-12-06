"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ARALIK 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Bilim mi, din mi? Belki de ikisi birlikte - 3

Prof Dr. Şevki ADEM
06 Aralık 2025, Cumartesi
Bu, bilimin zayıflığını değil, aksine kendini yenileyebilme gücünü gösterir.

Ancak bu değişken fıtratı sebebiyle, bilimi mutlak hakikatin tek kaynağı gibi görmek ve onu dinin yerine koymak ciddi bir yanılgıdır. Din sabit ilkelere, yaratıcıya dayanırken; bilim sınırlı insan aklının ve gözlemin ürünüdür —bu yüzden bilim, din gibi mutlak bir otorite olarak algılanmamalıdır.

Bilim, gözlemlenebilir kâinatı, çeşitli ölçüm araçları ve birimleriyle anlamaya çalışan sistematik bir çabadır. Ancak kullandığı cihaz, yöntem ve birimler sınırlı olduğu için, sadece ölçebildiği kadarına dair veriler sunabilir.

Meselâ bir damla kanımızda belirli miktarda demir bulunur;  ancak bunu sıradan bir teraziyle ölçemeyiz, çünkü bu araç bu tür ölçümler için uygun değildir.

Aynı şekilde, sınırsız bir evrende yalnızca sınırlı bir alanda ve belirli şartlar altında yapılan çalışmaların, tüm gerçekliğe ölçü olamayacağı da unutulmamalıdır. Bu durum, ölçülemeyen ya da gözlem alanının dışında kalan birçok gerçeğin varlığını inkâr etmemizi gerektirmez.

Bilimin tespit edemediği alanların olması, onun yetersizliğinden değil, metodolojik sınırları gereği kâinatı bütüncül olarak kuşatamamasındandır. Bu yüzden bilimi, her konuda mutlak doğrulara ulaşabilen bir otorite gibi görmek yanıltıcıdır; çünkü gerçekliğin tamamı sadece ölçülebilenlerden ibaret değildir. Nitekim bilim, yerçekimini ölçebilse de “neden” var olduğunu kesin olarak açıkla- yamaz; bilinç, sevgi, ahlâkî değerler gibi kavramların varlığını kabul eder, ama bunları tam anlamıyla ölçemez ya da nicel karşılıklarını belirleyemez.

Müslüman bir bilim insanı için bilim, Allah’ın yarattığı kâinatı anlama çabasıdır. Kur’ân, Allah’ın kelâm sıfatından gelen yazılı bir kitapsa; kâinat da kudret sıfatından gelen, yaratılmış ve işleyen bir kitaptır. Bu bakış açısına göre, “doğa”da var olan düzen, Allah’ın koyduğu kanunlarla işler ve ilmî faaliyet bu İlâhî düzeni keşfetmeye yönelik bir çabadır. Dolayısıyla Müslüman için bilim ile İslâm arasında bir çelişki değil, derin bir uyum vardır. Nitekim İslâm dünyasında farklı ülkelerde yapılan birçok sosyal araştırma da Müslümanların büyük çoğunluğunun “Bilim ile İslâm arasında bir tezat bulunmadığı” yönünde kanaat bildirdiğini göstermektedir. Bu da gösteriyor ki, Müslüman için bilim; inançla çatışan değil, inancın evrendeki izlerini takip eden bir yolculuktur.

Peki, bilimsel bir bulgu ile dinî bir ifade çelişir gibi görünürse, Müslüman ne yapmalıdır? Bu durumda İslâm düşünce geleneğinde ortaya konan yöntem oldukça dengelidir. İmam Gazalî, akıl ile nakil çeliştiğinde ya naklin doğru anlaşılmadığını ya da aklî delilin kesin olmadığını söyler. Ona göre hakikî akıl ile sahih nakil asla çelişmez; çelişiyor görünüyorsa ya akıl yürütmede bir hata vardır ya da nassın yorumu gözden geçirilmelidir. Fahreddin Râzî de benzer şekilde, “Kur’ân ayetlerinin zahirî anlamı ile kesin ilmî veriler arasında bir çelişki varsa, ayetin mecazî veya derin bir yorumu aranmalıdır” der. Bediüzzaman Said Nursî ise, akıl ve nakil arasında bir zıtlık var gibi göründüğünde, nassın yeniden yorumlanması gerekebileceğini kabul eder; ancak bu yorumlamanın, ehil ve ilim sahibi kişiler tarafından, belirli usul çerçevesinde yapılması gerektiğini özellikle vurgular. Yani, yoruma başvurulacaksa keyfîlikten uzak, ilmî yeterliliğe sahip kişiler eliyle ve metodolojik bir dikkatle yapılmalıdır. Bu yakla- şımlar göstermektedir ki, İslâm düşüncesinde, ilmî gelişmeler karşısında panik değil, tevakkuf (hüküm vermeden beklemek) ve tefekkür (derinlemesine düşünmek) esastır. Müslüman, zahirdeki çelişkiye takılıp kalmak yerine hem ilmî verilerin kesinliğini, hem de dinî metinlerin yorum derinliğini sorgulamalıdır. Böylece çelişki değil, daha derin bir uyum ortaya çıkacaktır.

Sonuç olarak, din ve bilim, insanın hem maddî, hem de manevî yönünü aydınlatan iki temel bilgi alanıdır. Bediüzzaman Said Nursî’nin ifadesiyle, “Aklın nuru fünun-u medeniye, vicdanın ziyası ulum-u diniyedir; ikisinin imtizacıyla hakikat ortaya çıkar.”

Bu yaklaşım, bilimin tabiata dair açıklamalar sunduğunu, dinin ise insanın varoluşuna dair anlam arayışına yön verdiğini ortaya koyar. Ancak bilimin gözlem ve deneyle sınırlı yapısı, onu mutlak hakikatin kaynağı konumuna yerleştirmekten alıkoyar. Bu yüzden bilim, dinin yerine geçmemeli; onunla çatışmak yerine, kendi sınırları içinde tamamlayıcı bir rol üstlenmelidir. Gerçek hakikate ulaşmak, akıl ile vahyin, bilim ile dinin dengeli birlikteliğiyle mümkündür.

(Genç Yorum dergisi, EYLÜL 2025)

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adalet talebi halkın gündemine girdi

    Bahis soruşturmasında yeni dalga

    Önce tahliye, sonra tutuklama

    Eurovision'a tepki

    Almanya’da başörtüsü engel sayıldı

    Emeklilik kâbusa dönüştü

    Üst düzey memurlara seyyanen zam iptal

    Gazze’de, insanlığın en karanlık yüzü ortaya çıktı

    Asgarî ücret 38 bin TL’nin altına düşmemeli

    Okula başlama yaşı değişiyor mu?

    Kur’ân’dan etkilenen Michaela, Müslüman olarak “İnci” oldu

    Gazze’deki engelli çocuklar dünyaya seslendi: ‘Haklarımızı koruyun!’

    Sosyal medya beyni çürütüyor

    Putin: Hedeflerimize ulaştığımızda Ukrayna'daki savaşı bitireceğiz

    Ara rapor: Kocaeli'deki fabrika yangınında ölen ve yaralanan 13 çalışandan yalnızca 1'i sigortalı çıktı

    PAYCO soruşturmasında 4 ilde eş zamanlı operasyon: 11 kişi gözaltına alındı

    Afyonkarahisar'da öğrenci servis ile kamyonet çarpıştı: 14 kişi yaralandı

    'Avrupalı liderler, ABD'ye karşı derin güvensizlik yaşıyor'

    Memur ve emekliye seyyanen zam şart

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.