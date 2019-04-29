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29 NİSAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

2019 yılı fitre miktarı açıklandı

29 Nisan 2019, Pazartesi 11:45
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bir fitre bedeli 23 Türk Lirasıdır." dedi.

Zekât, fidye veya fitre verirken nelere dikkat edelim?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir fitre bedelinin 23 Türk Lirası olduğunu söyledi.

Üsküdar'daki İslam Araştırmaları Merkezi'nde ana teması "Ramazan ve İnfak" olan 2019 yılı Ramazan Ayı bilgilendirme toplantısı düzenleyen Erbaş, insanları ihtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

Ramazanın, her türlü iyilik ve güzelliği, hayır ve bereketi bünyesinde barındıran kutlu bir mevsim olduğunu anlatan Erbaş, "Ramazan, barış, kardeşlik ve esenlik rüzgarlarının dalga dalga yayılarak bütün hayatı kuşattığı mübarek bir zamandır." dedi.

Fitre bedeline ilişkin bilgi veren Erbaş, "Vatandaşlarımız ramazan ayı boyunca zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışlarını 'www.tdv.org ve bagis.tdv.org' adreslerinden online yapabileceği gibi il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapabileceklerdir. Ayrıca, bağışçılarımız tüm GSM operatörlerine bağlı faturalı ve faturasız hatlardan 5601'e SMS göndererek fitre bağışında bulunabilecektir. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 23 Türk Lirası'dır." diye konuştu.

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Fıtır sadakası ne demektir? Hükmü nedir?

Fıtır veya fıtra, “yaratılış” demektir. Fıtır Sadakası ise, ramazan bayramına kavuşan ve aslî ihtiyaçları dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların kendileri ve velâyetleri altında bulunan kimseler için yerine getirmekle yükümlü oldukları mâlî bir ibâdettir, bir yaratılış sadakasıdır. Vâciptir. Kişi başına konmuş bir mâlî ibâdet olması cihetiyle baş-göz ve beden zekâtı da denmektedir.

Fıtır sadakası Ne zaman verilir?

Fıtır sadakasının verilme zamanı, ramazan bayramının bir - iki gün öncesi ile ramazan bayram namazı arasıdır. Ramazan ayı içerisinde de verilebilir. Yoksulların ihtiyaçlarını bir an önce giderebilmeleri için uygun zaman dilimi ve uygun ortam bulunduktan sonra hemen vermek en tavsiye edilen şeklidir.

Süleyman Kösmene - Yeni Asya

AA

Etiketler: fite, diyanet, erbaş
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