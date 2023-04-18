232 camide itikafa girdiler - "10 gün bitince kapıdan dışarıya çıkmak istemiyorum"

İstanbul'da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in - Aleyhissalatu Vesselam- itikaf sünnetini yerine getirmek isteyenler, 232 camide ramazanın son günlerini ibadetle geçiriyor.

İtikaf hakkında

Allah'ın rızasını kazanmak için belli bir adap içinde camide kalmak ve ibadetle meşgul olmak anlamına gelen "itikaf", Ramazanın son 10 gününde gerçekleştiriliyor. Bu sünneti yerine getirmek isteyen Müslümanlar, bayramın ilk gününe kadar 24 saatlerini ibadete ayırmaya çalışıyor.

İstanbul Müftülüğü, bu yıl kent genelindeki 232 camide itikafa girilmesi için izin verdi. Fatih'teki Şehzadebaşı Camisi'nde bu yıl yaklaşık 150 kişi itikafa girdi. Türkiye ve İstanbul'un farklı yerlerinden gelen Müslümanlar, dünyayla bağlantılarını keserek gece gündüz camide ibadet ediyor İtikafa girenler, ramazanın son 10 gününde saklı ve bin aydan hayırlı olduğu belirtilen Kadir Gecesi sevabına erişmeyi hedefliyor.

"10 gün bitince kapıdan dışarıya çıkmak istemiyorum"

Şehzadebaşı Camisi'nde itikafa giren 70 yaşındaki İbrahim Altuğ, yaptığı açıklamada, 10 yıldır itikafa girdiğini söyledi. Camide itikafa girenlere başkanlık yaptığını belirten Altuğ, "Onların tüm ihtiyaçların karşılamaya çalışıyorum. Ben onların ihtiyaçlarını karşılamak için günlük niyet yapıyorum. Çünkü bazen camiden dışarıya çıkmam gerekiyor." diye konuştu.