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11 NİSAN 2023 SALI - YIL: 54

Mabetlere adım attığımızda

Süleyman KÖSMENE
11 Nisan 2023, Salı
Son On Gününe Girdik

Ramazan’ın son on gününe girdik elhamdülillah. Feyiz ve bereketi yüksek günlere girdik.   

Ramazan ayında son on güne mahsus önemli bir hassasiyet itikâf niyetidir. Bir mabedin kapısından içeriye adım atarken kalbimizden şu niyet geçmeli: 

“Niyet ettim Allah rızası için, şu mabetten çıkıncaya kadar itikâf yapmaya.”   

Böyle bir niyeti Ramazan Bayramı gününe kadar her mabede girişte yapabiliriz. Bu şekilde mabetten çıktığımızda, inşallah itikâf da yapmış olarak çıkarız. 

İtikâf bir beldedeki bütün Müslümanlar üzerine sünnet-i kifayedir. Bazıları yaptığında diğer Müslümanlar üzerinden bu görev kalkar. Ama yapan herkes sevap kazanır. Cenab-ı Hakkın şu emri gereği yapılıyor: “Mescitlerde îtikâfa girdiğiniz zaman….”1

Kadınlar evlerinin bir odasında belirli sürelerle itikâf yapabilirler.

Günahlardan Kurtulmak İstiyorsak

Ramazan gecelerinde kâh cemaatle mabetlerde, kâh yalnız veya aile efradımızla yine cemaatle evde kıldığımız teravih namazları, bu gecelere mahsus nur ve feyizden azamî istifade etmemizin yollarındandır. Teravih namazlarının sünnet-i müekkede oluşu, kılamayanlara ceza olmadığının, kılanlar için ise feyiz ve nur yüklü olduğunun habercisidir. 

Bilhassa itikâf gecelerinde kıldığımız teravih namazları ile inşallah bu gecelerin nuranî feyizlerinden de istifade etmiş oluruz.  

Teravih namazı, Bediüzzaman’ın ifadesiyle uhrevi hâsılat için gayet münbit bir zemin olan Ramazan ayında resm-i geçit yapan ubudiyet-i beşeriye2 bayramının bir neşesidir. Orucun değil, Ramazan ayının sünnetidir. Dolayısıyla bu namaz, oruç tutsun tutmasın her Müslüman için sünnet-i müekkede hükmündedir.

Teravih namazını çok yavaş kıldırarak cemaati yormak ve sıkmak uygun olmadığı gibi, tadil-i erkâna riayet etmeyecek derecede çok acele de kıldırmamalıdır. İkisinin ortası bir yol izlenmeli ve tadil-i erkâna riayet edilmelidir.  

Resûlullah (asm) Ramazan’da teravih kılmayı teşvik eder ve ‘Her kim, Ramazan’da îman ederek ve mükâfatını Cenab-ı Allah’tan bekleyerek ibadete kalkarsa geçmiş günahları bağışlanır.” Buyururdu.3

Afet Bölgesini İhmal Etmeyelim  

Bu ayın bir diğer nurlu ibadeti de fitrelerimiz ve fidyelerimizdir. Fitrelerimizle veya fidyelerimizle sevindirdiğimiz gönüller inşallah bizim âlem-i mahşerde yüz akımız olacaktır. 

Fitre rızık üzerine dönüyor. Yani Fatır-ı Hakîm fitreyi rızık olarak tayin etmiş, bir kısım fakirlerin rızkını fitre emri altında karşılamayı Müslüman’a emretmiştir.    

Halkın yediği ne ise o cinsten fitre verilir. Halk buğday yiyorsa buğday cinsinden, arpa yiyorsa arpa cinsinden verilir. Bunlara ilaveten halkın makbulü olması halinde, fitre alan kişilerin ihtiyaçları çerçevesinde, kuru üzüm ve hurmadan da fitre verilir. Şüphesiz bunların değeri para olarak da verilir. Fitre alan kişi parasını rızkı için dilediği gibi harcar.  

Bu sene güvenilir vakıflar ve dernekler aracılığıyla veya mümkünse elden de olabilir fitrelerimizi deprem ve sel bölgesindeki insanımıza göndermemiz çok makbule geçecektir.   

Bediüzzaman, “Böyle zamanda tereffühte izn-i Şer’î bizi muhtar bırakmaz”4 diyor. Başka türlü yardımımız dokunmuyor. Fitrelerimizi organize edip kendi ülkemiz başta olmak üzere, dünyanın her tarafındaki yardıma muhtaç annelere, bebeklere, muztar ailelere, mültecilere, mağdurlara, mazlumlara ulaştıran dernek ve vakıflarımızın hesabına aktarabiliriz.   

Allah kabul etsin. 

Dipnotlar:

1- Bakara Suresi: 187., 2- Mektubat: s. 682., 3- Müslim, 759., 4- Sözler, s. 809

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