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1 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

600 yıllık hatim geleneği...

01 Haziran 2019, Cumartesi 18:47
Ahiliğin engin ve evrensel değerlerinin doğduğu Kırşehir'de 6 asırdır hizmet veren Ahi Evran-ı Veli Camisi'nde "hatim" geleneği sürdürülüyor.

Ahi Evran-ı Veli Hazretleri tarafından yaptırıldığı 1482 yılından bu yana ayakta olan ve 2014 yılında UNESCO Geçici Kültürel Miras Listesi'ne alınan cami, Selçuklu-Osmanlı döneminin önemli eserleri arasında yer alıyor.

 

İçinde Ahi Evran-ı Veli ve bazı yakınlarının kabirlerinin de olduğu caminin imamları, yüzyıllardır mukabele geleneği ile hatim yapmayı sürdürüyor. Vatandaşlar da ramazanda tarihi camide sabah ve ikindi namazları öncesinde devam ettirilen bu geleneğe ilgi gösteriyor.

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, Diyanet İşleri Başkanlığının 81 ilde birçok camide mukabeleler, hatimle Kur’an okuma, iftar programları ve itikaf için ramazan öncesinde hazırlık yaptığını, Kırşehir'de de aynı uygulamaların devam ettiğini söyledi.

Ahi diyarı Kırşehir'de mukabele geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü belirten Yaman, il genelindeki birçok camide ramazanda mukabele ile Kur'an-ı Kerim okunduğunu, vatandaşların başta tarihi camiler olmak üzere bu Kur'an ziyafetine büyük ilgi gösterdiklerini dile getirdi.

Ahi Evran Camisi İmamı Nusret Çıtak da 20 yıldır aynı camide göreve yaptığını kaydederek, her yıl ramazanda mukabele yöntemiyle hatim okunması geleneğini sürdürdüklerini anlattı.

Yaklaşık 600 yıllık tarihi camide görev almanın ayrı bir sorumluluğunun bulunduğuna işaret eden Çıtak, ibadethanede Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de ramazan aylarındaki mukabele ile hatim okunduğunu söyledi.

Caminin 1482 yılında yapıldığını belirten Çıtak, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 20 yıldır burada görev yapmaktayım. 20 yıldır burada hatmi şerifi devam ettiriyoruz. Hatmi şerif okunmasına halkımızın da büyük bir ilgisi var. Burada huzur içinde hatmimizi okuyarak geleneğimizi sürdürüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımızın öncülüğünde imam arkadaşlarımızla burada mukabele ve hatim programlarımız devam ediyor. Sabah namazından önce diğer arkadaşlarımız, ikindi namazından önce de ben günde bir cüz hatim yapıyoruz.

Erkek ve bayan olarak takip eden cemaatimiz var. Arife günü ikindi namazında hatim ve mukabelelerimiz bitiyor. Duasını da arife günü yapacağız."

Çıtak, Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyenlerin de mukabeleleri dinlemek için camiye geldiklerini sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: ahi evran camisi, hatim
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