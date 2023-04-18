Avrupa Orta Çağ karanlığında iken, Müslümanlar İslamiyet ile aydınlanıyorlardı

AVRUPALI İSLAMİYET HAYRANLARI - Hazırlayan: Feyzullah Ergün - Yasir Özer

“Müslümanlar, diğer dinlere mensup din muhariplerinin yaptıklarını kat’iyyen yapmadılar ve işgal ettikleri memleketleri harap etmediler. Müslümanlar nereden geçtilerse orada, eskisinden çok daha güzel ve mükemmel şeyler meydana geldi; hem de süratle bir sağanak gibi. Harap ettikleri yerleri de kısa bir zaman içinde yeşillendiriverdiler.

Rönesansın vücut bulması, tamamıyle Avrupa Orta Çağlarının zulmeti içinde korkunç bir irtica devri yaşarken Hz. Muhammed’in asil sâliklerinin haleflerinin; kültürü, capcanlı bir şekilde ayakta tutmalarının, yaşatmalarının eseridir. Şam’ın, Fas’ın, Seville’in, Granata’nın, Kurtuba’nın mimârî zaferleri; Hz. Muhammed’in Hicret’ten bir sene sonra (Milâdî 623) senesinde başlamış olduğu şeylerin vasıtalı neticeleridir.”

The Messenger, The life of Mohammed: Washington 1945, tercüme S. Yazıcıoğlu, Hz. Muhammed s.164-165