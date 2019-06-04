Avustralya’da bayram sevinci

Avustralya Nur Vakfı Merkez Camii ve şube mescidlerinde bayram kucaklaşması bu sene de büyük bir coşkuyla gerçekleşti.
Birçok kültürden ve milletten Müslümanın bir arada kıldığı Ramazan Bayram’ı namazı sonrası cemaat birbiriyle kucaklaşıp bayramlaştı.
Avustralya Nur Vakfı Temsilcisi Fatih Yargı’nın verdiği bilgiye göre, “Yeni ay çıktı mı çıkmadı mı tartışması bu Avustralya’da da devam etti. Aya gezi amaçlı turların organize edilmeye başladığı bu zamanda Müslümanların hala ayın çıkıp çıkmamasını tartışması Avustralya’daki Müslümanları da etkiledi. Bir kısım camiilerde bayram namazı Salı günü kılınırken, diğer camiiler Çarşamba günü bayram namazı kılınacağı ilan edildi” dedi.
Yeni Asya- Avustralya