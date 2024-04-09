Bursa iftar buluşmaları memnun etti

Bursa Yeni Asya Gazetesinin okuyucularının ikram ettiği iftar sofraları yoğun katılımlarla herkesi memnun etti.

HASAN ÖZGÜNDÜZ - BURSA

Yeşil Bursa’da Ramazan bereketi; Bursa Yeni Asya Derneği’nin tertiplediği ve gerçekleştirdiği iftarlarla yeniden canlandırıldı. Bursa Yeni Asya Gazetesinin okuyucularının ikram ettiği iftar sofraları yoğun katılımlarla bu senede; Bursa Yeni Asya Derneği’nde gerçekleştirildi. Her sene olduğu gibi bu Ramazan’da da iftar programlarına başta öğrenciler olmak üzere her meslek grubundan insanlar ve hanım okuyucular iştirak ettiler. Bursa Yeni Asya Derneği Başkanı Dr. Orhan Kaşlıoğlu, gerçekleştirdikleri iftar programlarının yoğun iştirakla canlı bir şekilde geçmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Enderun usulü teravih kılındı

Bursa Yeni Asya Derneğinin salonun da Enderun usulü ile teravih namazı kıldıran Recep Öz Hoca da “Bursa Yeni Asya Derneğinin iftarları; hem yemek ikramı, hem Kur’an ve Risale-i Nur sohbeti, hem de teravih namazlarıyla maddi manevi güzelliklere sebep olmuştur. Sebep olanlardan ve iştirak edenlerden Allah razı olsun” dedi. Yeni Asya gazetesi yazarı Rifat Okyay ise, iftarlara ve derslere iştirak edenlerin memnuniyetlerinden memnun oduklarını ifade ederek katılan tüm misafirlere teşekkür etti.