Çekmeköy okuyucularından örnek kampanya

İstanbul-Çekmeköy Yeni Asya okuyucuları her Ramazanda yüzlerce külliyat hediye ediyor.

İstanbul-Çekmeköy Yeni Asya okuyucuları her Ramazan ayında, neşriyat hizmetlerimiz adına örnek bir faaliyete imza atıyorlar. 3 sene önce başlatılan bu güzel faaliyette, o sene için seçilen kitabı okuyan herkese yüzlerce Külliyat hediye ediliyor.

HEDİYE KÜLLİYAT KAMPANYASI

Çekmeköy Yeni Asya okuyucularının destekleri ve iş adamı Yılmaz Demirel sponsorluğu ile düzenlenen 100 takım Külliyat kampanyası devam ediyor. Her yıl Ramazan ayına özel olarak düzenlenen Külliyat kampanyasında, seçilen bir eseri okuyan ve o eserden sorulan suallere cevap veren kişilere Külliyatın tamamı hediye ediliyor.

Bu yıl için okunacak kitap olarak MEKTUBAT belirlendi. Mektubat’ı okuyan okuyucularımız 0539 321 91 02 no’lu telefondan Feyzi Arslan’ı arayarak taleplerini bildirebilecekler. Öte yandan, Çekmeköy okuyucuları tarafından yaz aylarında da gençlere dönük programlara uygun olarak hediye kitap kampanyaları düzenleniyor.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL