Destek için oruç tuttular

ABD’nin Illinois eyaletindeki bir lisede 200’den fazla öğrencinin, Kadir Gecesi öncesi okuldaki Müslüman arkadaşlarıyla dayanışma sergilemek için oruç tuttuğu belirtildi.

Eyaletin Maine şehrindeki Doğu Maine Lisesi’nde Müslüman olmayan 200’den fazla öğrenci ve bazı okul çalışanları tam gün oruç tuttu. Okulun Müslüman Öğrenciler Derneği’nden Waleed Atawneh, “Tüm sınıf arkadaşlarınızla ve ailenizle bir araya geliyorsunuz, bence bu tür bir şey ramazanın ruhunu ortaya çıkarıyor.” ifadesini paylaştı. AA

Okunma Sayısı: 500

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.