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14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Dünya Ramazan'ı kutluyor: Dünya Lliderlerinden Ramazan mesajları...

14 Nisan 2021, Çarşamba 00:01
MESAJLARINDA MÜSLÜMANLARIN RAMAZAN’INI KUTLAYAN LİDERLER NAMAZ, ORUÇ, DUA VE TEFEKKÜR AYI OLDUĞUNU VURGULADIKLARI BU AYIN HUZUR GETİRMESİNİ DİLEDİLER.

Dünya Ramazan'ı kutluyor

Dünya liderleri Müslüman Âleminin Koronavirüs salgını gölgesinde geçen Ramazan-ı Şerifini kutladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johson ve ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Müslümanların Ramazanını kutlayarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle bu sene de Ramazanın farklı olacağına dikkati çekti.

Başbakan Johson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İslâm’ın en kutsal ayı olan Ramazanın kutladığını ifade ederek, “Ne yazık ki bu yıl da Ramazanda güvende kalmak için kurallara uymak gerekiyor. Yine de oruç, duâ ve sadâka ayının bütün Müslümanlara çok fazla huzur getirmesini temenni ediyorum” ifadesini kullandı.

‘Allah göklerin ve yerin nurudur’

ABD Başkanı Joe Biden, Müslümanlara karşı ön yargı ve saldırıların kabul edilemez olduğunu ve durması gerektiğini vurgulayarak, “Çin’deki Uygurlar, Myanmar’daki Arakanlı Müslümanlar ve bütün dünyadaki Müslüman toplumlar da dahil insan haklarını savunmaya devam edeceğim” açıklamasında bulundu.

Biden, Ramazan ayının başlaması münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, “Eşim Jill ve ben, ABD’deki ve bütün dünyadaki Müslüman toplumlara en içten tebriklerimizi ve dileklerimi gönderiyoruz. Hayırlı Ramazanlar” ifadesini kullandı. Önlerinde umut dolu günler olduğunu belirten Biden, Kur’ân-ı Kerîm’den “Allah göklerin ve yerin nurudur” âyetini aktardı.

Ramazan tefekkür ayı

İşçi Partisi lideri Starmer de yayınladığı video mesajında, Ramazanın bir namaz, oruç ve tefekkür dönemi olduğunu kaydederek, “Ama geçen yıl olduğu gibi bu Ramazanda da kesinlikle farklı olacak. Devam eden salgın, cemaatlerin ve ailelerin her zamankinin aksine bir araya gelemeyeceği anlamına geliyor” ifadesini kullandı.

Müslüman doktor ve hemşirelerin başkalarını kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye attıklarını vurgulayan Starmer, camilerin Kovid-19 aşısı kampanyalarına verdiği destek ve Müslümanların gıda bankaları aracılığıyla ihtiyacı olanlara yaptıkları yardımlara da dikkati çekti. Starmer, bunların sadece bu ayın özünü değil, aynı zamanda İslâm’ın değerlerini de yansıttığını kaydederek, İşçi Partisi adına Müslümanların Ramazanını kutladığını belirtti. 

Huzurlu bir şekilde geçsin

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği olumsuz şartlara rağmen Müslümanlar için Ramazan ayının tefekkür içinde ve karşılıklı güçlendirmeye yönelik huzurlu bir dönem olarak geçmesini diledi.

Merkel yayımladığı Ramazan mesajında, “Oruç ayı Ramazanın başında sizleri kalpten selâmlıyorum” ifadesini kullandı. Ramazanın dayanışma ayı da olduğunu vurgulayan Merkel, şunları kaydetti: “İhtiyaç sahiplerini düşünme ve onlarla ilgilenme zamanıdır. Salgının sonuçlarından etkilenen birçok kişinin ve özellikle yaşlıların başkalarının ilgi ve desteğiyle dayanak ve güç bulmaları önemlidir.”

İnanç ve refah artsın

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Müslümanların Ramazanını kutladı.

Zelenskiy, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Ukraynalıların farklı dinlere mensup olduğunu ancak daha iyi olma arzusunda birleştiğini belirtti. Ülkesinin, Kırım Tatar Türkleri dahil Müslüman toplum için vatan olduğunu vurgulayan Zelenskiy, “Ramazan ayının başlangıcında, ortak topraklarımızda inancın ve refahın artmasını dilerim” ifadelerini kaydetti. 

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Çoğu ülkede teravih serbest

Rusya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bu yıl Ramazanda teravih namazlarının camilerde sosyal mesafe ve maske şartıyla kılınmasına izin verilirken, belirli kurallar çerçevesinde Ramazan organizasyonlarının da yapılabileceği bildirildi. Gazze Şeridi’nde de Kovid-19 tedbirleri altında ilk teravih namazı kılındı. Avusturya’nın başşehri Viyana’da Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak Ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı. Danimarka’da yaşayan Müslümanlar, Ramazan ayının ilk teravih namazını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında kıldı. Malezya’da Müslümanlar, Ramazanın ilk teravih namazı için camilere gitti.

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Yüz binlerce kişi camilere akın etti

Irak’ın Kerkük şehrinde Ramazan ayının ilk teravih namazı eda edildi. Almanya’da Müslümanlar Ramazan ayının ilk teravih namazını eda etti. Lübnan ve Libya Ramazan ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak, teravih namazlarının camilerde kılınabileceğini açıkladı. İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da Ramazanın ilk teravih namazı eda edildi. KKTC’de ilk teravih namazı kılındı. KKTC’de Ramazan ayı boyunca teravih namazları 8 rekât olarak, ibadet yerlerinin üçte biri kullanılarak ve Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek kılınacak. Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış harekâtları bölgesinde yaşayanlar Ramazanın ilk teravih namazı için saf tuttu. İdlib, Afrin, Bab, Cerablus, Azez, Çobanbey, Tel Abyad ve Rasulayn’da yaşayan yüz binlerce kişi camilere akın etti.    

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