"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Gazze'de her şeye rağmen Bayram sevinci... "Çocuklar bayramlık istiyor biz ise onları kurabiyelerle avutuyoruz"

29 Mart 2025, Cumartesi 14:16
İsrail'in 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak yeniden saldırılara başladığı ve sınır kapılarını kapatarak sıkı abluka uyguladığı Gazze'deki kadınlar, çocuklara bayram sevincini devam ettirmek için bu yıl da geleneksel bayram kurabiyelerini hazırlıyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan El-Hurani Okulundaki yerinden edilmiş Filistinli kadınlar, kısıtlı imkanlara rağmen Filistin kültürünün ayrılmaz bir parçası olan ve "kake" denilen geleneksel bayram kurabiyelerini hazırlamaya koyuldu.

Daha önce İsrail tarafından bombalanmış olan okulun bir sınıfında el birliğiyle tepsilerce kurabiye yapan kadınlar, başka bir sınıfta da topraktan yapılan kil fırınlarda bunları pişirdi.

Çocuklar da tepsilerin taşınmasında annelerine yardım ederek bayram hazırlıklarına dahil oldu.

Kadınlar, hummalı şekilde kurabiye yapıp savaşı ve ablukayı unutmuş gibi görünse de içlerinin kan ağladığını ifade ediyor.

En hüzünlü bayram

Yaptıkları kurabiyeleri kil fırında pişirirken konuşan Kevser Hüseyin, "Sevdiklerimizden çoğunu kaybettik. Bayram aslında çok hüzünlü geçecek. Hala yaralıyız. Ablukadan çok çekiyoruz. Yemek yapmaya gazımız yok. Hayatın temel gereksinimlerinden hiçbiri yok." dedi.

Hüseyin, savaşa rağmen verdikleri akıl almaz mücadeleyi "Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz çünkü biz hayatı seven ve hayatı hak eden bir milletiz. Az da olsa çocuklarımıza ve sevdiklerimize bayramı yaşatmak istiyoruz. Bu bizim en üzgün olduğumuz bayram ama bu günü idrak etmek zorundayız." diyerek anlattı.

Gazze'nin hiçbir yerinde gaz olmadığını hatırlatan Hüseyin, ramazanın hep böyle geçtiğini, sahurda kalkıp ateş yakıp yemek yaptıklarını ve bazen vakti kaçırdıklarını dile getirdi.

Bütün mücadele çocuklar için

Ummu Muhammed ise geçmiş bayramlarda fazlaca yaptıkları kurabiyelerin sınır kapılarının kapalı olması ve gaz olmaması nedeniyle bu sene az olduğunu söyledi.

Yaptıkları kurabiyelerin 3-4 aileye ancak yeteceğini kaydeden Ummu Muhammed, tüm çaba ve gayretlerinin çocuklara bayramı yaşatmak olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Çocuklar bizden bayramlık kıyafet istiyor biz ise onları kurabiyelerle avutuyoruz."

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,4 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 896'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1984'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 251'e, yaralıların sayısı ise 114 bin 25'e yükseldi.

AA

Okunma Sayısı: 85
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de her şeye rağmen Bayram sevinci... "Çocuklar bayramlık istiyor biz ise onları kurabiyelerle avutuyoruz"

    ABD'de federal yargıç, Trump yönetiminin keyfi Rümeysa Öztürk kararına dur dedi

    Rümeysa Öztürk'ün ABD'de gözaltına alınmasına BM'den de tepki geldi

    İzmir-Aliağa'da bir fabrikada patlamada: 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı

    Zorunlu kış lastiği uygulamasında son günler

    Kur'ân gaybı nurlandırır

    Doğu Anadolu'ya ve Doğu Akdeniz'e kuvvetli yağış uyarısı

    Myanmar'daki art arda iki büyük deprem: Ölü sayısı 1000'i geçti - Depremler Çin'de de Tayland'da da hissedildi

    Türkiye, İsrail'in Lübnan saldırısını kınadı

    Gazzeli genç, bütün dünyadan 'özür' diledi

    Trump, Beyaz Saray'da iftar verdi

    Hamas’a destek vize iptal ettirdi

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bombaladı - Beyrut'ta göç dalgası başladı, eğitime ara verildi

    Akdeniz'e kuvvetli sağanak, İç Anadolu'ya fırtına uyarısı

    Myanmar'da art arta iki büyük deprem: 20 kişi öldü, acil durum ilan edildi - Deprem, Tayland'ı da vurdu!

    Trafikte ceza yağmuru başlıyor

    Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’e gözaltıya tepki

    Elektriğin ardından doğalgaza da zam yolda

    İstibdat değil, hürriyet kazanacak

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Gazzeli genç, bütün dünyadan 'özür' diledi
    Süleyman KÖSMENE

    Salâten Tüncina duasını ihmal etmeyelim
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın bayramları
    Faruk ÇAKIR

    Hırsızı savunmak mı?
    Genel

    Trump, Beyaz Saray'da iftar verdi
    Ahmet BATTAL

    Rutin rutine mazeret olamaz…
    Risale-i Nur'dan

    Bayramda kalpler ve diller ittihad ediyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu bayramda da gaflet bizi istilâ etmesin!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.