Granada'da Ramazan ''Allah'ın bir lütfu''

Endülüs İslâm döneminin (711-1492) İspanya’daki son İslâm toprağı olan Granada şehrinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan’ı burada geçirmeyi “Allah’ın bir lütfu” olarak görüyor.

İspanya’da Granada’daki Ulu Camii, Ramazan boyunca Müslümanların bir araya geldikleri yerlerin başında geliyor. Endülüs İslâm döneminin (711-1492) İspanya’daki son İslâm toprağı olan Granada şehrinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan’ı burada geçirmeyi “Allah’ın bir lütfu” olarak görüyor.

Granada Ulu Camii Direktörü Emir Hisham Melara “Bizim için buraya sahip olmak, Ramazan’ı burada geçirmek Allah’ın bir lütfu” diyor.

Granada’daki Müslümanlar iftarlarını hurma, su ve süt ile açıyor. Sonrasında ise Fas’ın geleneksel çorbası “Harira” (nohut, mercimek, domates ve erişte ile yapılıyor) ikram ediliyor.

MÜSLÜMAN OLDU

Son yıllardaki artışlarla yaklaşık 40 bin Müslümanın yaşadığı Granada’da bir hafta önce Ulu Camii’de kelime-i şahadet getirerek Müslüman olan Şili vatandaşı Francisco Montero: “Aslında bir yıl daha beklemeyi düşünüyordum. Ama Ramazan yaklaştıkça sabırsızlandığımı hissettim ve bunu kaçırmak istemedim. İyi ki de beklememişim. Şu anda kendimi daha huzurlu, rahat ve ruhî olarak daha zengin hissediyorum.” şeklinde konuştu.

“İLK KEZ ORUÇ TUTTUM”

İç dünyasında yaşadığı uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından İslâm’a ulaştığını ve onu tanıdıkça merak ve heyecanının her seferinde daha da arttığını anlatan Montero, hayatında ilk kez oruç tutmasına rağmen hiçbir zorluk yaşamadığını ve kendini daha güçlü hissettiğini ifade etti.

“Orucun sayesinde fizikî olarak vücudumun çok daha dengeli olduğunu hissediyorum.” diyen Montero, iftar, sahur, teravih namazı gibi Ramazan ayının dinî vecibelerini büyük bir zevkle yerine getirmeye çalıştığını dile getirdi.

Müslüman olduktan sonra Hüseyin ismini seçen Montero, Granada’nın Müslümanlar için mukaddes yerlerden biri olduğunu bildiğini ve Müslüman toplumuna en iyi şekilde uyum sağlayabilmek için burayı seçtiğini söyledi.

Grananada Ulu Camii’nin karşısında, Endülüs İslâm döneminin önemli eserlerinden olan ve dünyanın 7 harikasından biri olarak tanınan El-Hamrâ Sarayı bulunuyor.