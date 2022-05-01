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1 MAYIS 2022 PAZAR - YIL: 53

'Herkesin oruç tutması eşsiz bir durum'

01 Mayıs 2022, Pazar 14:41
Başkentte yaşayan Müslümanlar ile gayrimüslim Japon halkı, ramazan ayı boyunca iftarlarda bir araya geldi. Cami yerleşkesindeki kültür turuna katılan Japonlar, ezan öncesi iftarlığını alıp hiç tanımadığı kişilerle aynı sofraya oturdu.

"Sırf oruç nedir sorusuna cevap aramak için oruç tutan gayrimüslim Japonlar var''

 

Japonya'da halk, ramazan ayının heyecanını, Tokyo Camisi Diyanet Türk Kültür Merkezinde verilen iftarlarda gözlemleme fırsatı buldu.

Diyanet İşleri Başkanlığa bağlı Tokyo Camisi, başkentte yaşayan Müslümanlar ile gayrimüslim Japon halkını, ramazan ayı boyunca iftarlarda buluşturdu.

Gündüzleri cami yerleşkesindeki kültür turuna katılan Japonlar, ezan öncesi iftarlığını alıp hiç tanımadığı kişilerle aynı sofraya oturdu.

Kimi camiyi kimi orucu merak ederken, iftar vesilesiyle Türk yemeklerini de tatma fırsatı bulan Japonlar, soy isimlerini belirterek, konuştu.

Girdiği yemek sırasında yaşadığı duyguları paylaşan Aya, farklı bir kültürü görmek için geldiği camide "inanç kimliğini" araştırdığını belirtti.

Aya, "ramazanı yaşayan insanların her şeyden önce kendi inanç kimliklerine sahip çıkıp çıkmadığını merak ettiğini" söyledi.

Camiye gelerek İslam kültürüyle tanışabildiğini kaydeden Aya, "artık gelecek yıl Ramazanın ne vakit olduğunu" bilmek isteyeceğini söyledi.

"Duyguyu tatmak isterim"

Japonca öğretmeni Seki, oruç tutan ve tutmayanları camide buluşturan atmosferi "oldukça özel bir tecrübe" olarak niteledi.

Ramazanı, orucu, iftarı bilmeyen çoğu Japon'un bu fırsatla İslam kültürünü tanıdığını dile getiren Seki, "Ben de ramazanı gelip görmek istedim." dedi.

Eğitim verdiği Endonezyalı bir öğrencisinin ramazanda tuttuğu oruçlardan haberdar olduğunu kaydeden Seki, kendisinin de "oruç duygusunu tatmak istediğini" belirtti.

Lojistik çalışanı Keita, camiye ilk kez geldiğini, oruç hakkında önceden bilgi edindiğini ve "farklı kültürleri hissetmenin iyi olacağını düşündüğünü" ifade etti.

Japonya'da "inançtan bağımsız sağlık amacıyla oruç" tutanlar gördüğünü aktaran Keita, fırsatını bulursa "Türkiye'yi ve İstanbul'u gidip görmek istediğini" söyledi.

"Herkesin oruç tutması eşsiz bir durum"

Müslümanlığa merakı dolayısıyla camiye geldiğini kaydeden Şiyozuka, ilgisinin arttığını ve İslam'ı öğrenme duygusunun güçlendiğini belirtti.

Üniversite gittiği Arapça kurslarıyla İslam anlayışının artığını kaydeden genç öğrenci, Japon televizyonunda "İslam'da ramazan sezonu" haberleri gördüğünü söyledi.

Şiyozuka, Japon toplumunda oruç tutanlara pek rastlanamayacağını ifade ederek, "Ancak Müslümanlıkta herkesin oruç tutması eşsiz bir durum." dedi.

Bugüne kadar oruç tutma fırsatı yakalayamadığını dile getiren Şiyozuka, "Gerçekten oruç tutup, orucu bitirince de yediğim yemekten zevk almayı görmek isterim." dedi.

Emekli öğretim görevlisi Mariko da bu yıl 3 kez camiye geldiğini kaydederek, en çok sevindirici şeyin "Türk yemekleri yiyebilmek" olduğunu söyledi.

Kovid-19 nedeniyle son 2 yıldır bu tarz toplanmaların yapılamadığını anımsatan Mariko, "hiç tanışmayan kişilerin aynı maksatla bir araya gelmesine" dikkati çekti.

"Böylesi güzel bir yerde herkesin dayanışma halinde yemeğini yiyebilmesi hakikaten muhteşem bir şey." diyen Mariko, Türkçe "Allah kabul etsin" ifadesini kullandı.

AA

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