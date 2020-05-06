Hz. Muhammed’in (asm) yemesi içmesi

TIBB-I NEBEVÎDEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK - Hazırlayan: HÜSEYİN ÇETİNSOY

Allah Rasûlü (asm) asla yemek seçmezdi. Önüne konan yemeği yer, “Neden şunu yapmadınız?” demezdi. Bir gün sirkeden başka bir şey olmadığını görünce, “Sirke ne güzel katıktır.” (Peygamberin Şemali, Ali Yardım, s..220) demiştir. Çoğu zaman da “Evde yiyecek bir şey var mı?” demiştir. Bulamadığı zaman Allah’a şükretmiş ve” Aza şükretmeyen çoğa da şükretmez. Şükür, nimeti arttırır.” demiştir. (Age, s.238)

Helâl olan şeylerden yerdi. Besmele ile başlar, şükreder, hamd ederdi. Çünkü bereketi sağlayan ana maya besmele ve şükürdür. Bir şey yiyip içeceği zaman ve yiyip bitirdikten sonra elini ve ağzını yıkardı: “Temizlik imandandır.” derdi. Mendil kullanırdı, ellerini onunla kurulardı. (Age, s. 234) Yemeği sıcak yemez: “İçine üflemeyin, önünüzden yiyin.” derdi.

Bir hadislerinde de: “Suyu deve gibi içmeyin, üç defa dinlenerek içiniz. Besmele ile başlayınız, bardağı dudağınızdan ayırınca “Elhamdülillah” deyin.” buyurmuştur. (Age, s.267)

“Ben iyice yerleşip oturarak yemek yemem.” demiştir. Yemekte tıka basa karnını doldurmaz:” Üçe ayırın, üçte birini su, üçte birini yemek, üçte birini hava ile doldurun.” derdi.

Sofrada çok yemek bulundurmazdı. Yemeği başkalarının gözü önünde yemezdi. İki öğün yerdi. “Akşam öğününden vazgeçmeyiniz.” derdi. Az yemeği, ölçülü yemeği ve perhiz etmeyi tavsiye ederdi. Göbekli birini parmağı ile gösterip, “Bu böyle olmamalı.” demiştir.

Allah Resulü asla yiyip içtiğini israf etmezdi. Altın, gümüş kaplardan yiyip içmezdi.

“Komşusu açken tok yatan kâmil mü’min değildir” buyurmuştur. Fakir, fukaranın hakkını her zaman ayırmıştır. Ayrıca ikram etmeyi çok severdi.