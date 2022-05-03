İngiltere'de bayram namazı stadyumda kılındı

İngiltere’nin önde gelen kulüplerinden biri olan 6 kez FA Cup kazanan Blackburn Rovers bayram namazı için kapılarını açtı.

Bir dönem Tugay Kerimoğlu’nun da formasını giydiği İngiltere’nin köklü kulüplerinden olan Blackburn Rovers, Ramazan Bayramı nedeniyle Müslümanlara stadyum kapılarını açtı. Yaklaşık 32 bin taraftar kapasiteli Ewood Park Stadı'nda yeşil zemin üzerinde binden fazla Müslümanın bayram namazı görüntüleri yer aldı. SAHASINI AÇAN İLK FUTBOL KULÜBÜ OLDU Championship'te yer alan Blackburn temsilcisi, "Blackburn Rovers'taki herkesin bayramı kutlu olsun. Bu sabah Rovers, İngiltere'deki Ramazan Bayramı için kapılarını açan ilk kulüp oldu" ifadelerini paylaştı.

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