Kâbe, Ramazan’a hazır

Dünyanın farklı yerlerinden milyonlarca kişinin gelmesi beklenen Suudi Arabistan’da ramazan umresi hazırlıkları TAMAMLANDI.

Dünyanın farklı yerlerinden milyonlarca kişinin gelmesi beklenen Suudi Arabistan’da Ramazan umresi hazırlıkları tamamlandı. 12 bin kişi çalışmaların denetlenmesi ve takibiyle görevlendirildi.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî İşleri Genel Başkanı ve Kâbe İmamı Şeyh Dr. Abdurrahman es-Sudeys, Mescid-i Haram’da bulunan 210 kapı, 28 yürüyen merdiven, 38 engelli girişi, kadınlara özel 7 kapı ve köprü ile cenaze girişinin yapıldığı bir kapıdaki bütün hazırlıkların tamamlandığını kaydetti. Ayrıca, 15 bin tuvalet ve 33 telefon şarj etme panosunun hazır olduğunu aktaran Sudeys, Kâbe’de dağıtılmak üzere 110 bin kişilik iftar yemeği hazırlandığını belirtti.

Cuma hutbeleri 10 dile çevrilecek

KÂbe’deki Cuma hutbelerinin 10 dile çevrileceğini ifade eden Sudeys, dinî muhtevalı 1 milyon 400 bin kitap, 1 milyon Kur’ân-ı Kerîm ve farklı dillerde meal dağıtılacağı bilgisini verdi. Sudeys, “Vakit namazlarında Kâbe’ye ulaşım noktasında 45 milyon kişi düşünülerek hazırlık yapıldı.” bilgisini paylaştı. Kâbe İmamı Sudeys, Mescid-i Haram özel güçlerinin ve Özel Acil Durum Güçlerinin güvenliği sağlayacağını, giriş ve çıkışlar için belirlenen planları uygulayacağını, izdiham olan yerlerde düzeni temin edeceğini kaydetti.