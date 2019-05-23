"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kerkük'ün "Merhamet duvarı" gece gündüz açık

23 Mayıs 2019, Perşembe 16:15
Irak'ın Kerkük kentinde bir grup arkadaşın başlattığı "Merhamet duvarı" kampanyasıyla, evdeki fazla kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanıyor.

Kerkük kent merkezinde Şehitler köprüsü yakınındaki cadde üzerinde vatandaşların evlerinde kullanmadıkları giysiler duvardaki askıya asılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Evinde ihtiyaç fazlası giysileri olan ve yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar, ''Merhamet duvarı'' adı verilen duvara astıkları giysilerden en çok iç göçmen durumunda olan kişiler faydalanıyor.

Kampanyanın organizatörü Reşa Timimi, ''Bu adımla kentimizdeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmayı hedefliyoruz.'' ifadesini kullandı.

Söz konusu kampanyayı 5 genç arkadaşıyla birlikte gönüllü olarak başlattıklarını aktaran Timimi, ''İhtiyaç fazlası kıyafetleriyle yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar, kıyafetlerini duvardaki askılara asıyor. İhtiyaç sahipleri ve iç göçmen durumuna düşünler de askıda bulunan giysilerden kendilerine uygun olanları alıyor.'' şeklinde konuştu.

Kampanyaya ilgi oldukça yüksek

Kerkük'te ilk kez kendileri tarafından böyle bir kampanyanın başlatılmasından ve yoğun ilgi görmesinden dolayı mutlu olduklarını söylen Timimi, Kampanyaya ilginin bu kadar yüksek olacağını tahmin etmediklerini dile getirdi.

Merhamet duvarı gece gündüz açık

Merhamet duvarının gece ve gündüz demeden 7 gün 24 saat açık olduğuna dikkati çeken Timimi, bu duvar sayesinde kentimizde bulunan ihtiyaç sahipleri ve özellikle iç göçmenler bir mağazadan alışveriş yapıyormuş gibi buradan ihtiyaçları olan giysileri alıp gittiklerini aktardı. 

Timimi, yardım sever vatandaşların giysilerini gündüzleri askıya bıraktıklarını, akşamları ise ihtiyaç sahiplerinin eşyaları aldıklarını aktararak, ''Bu sayede yardımda bulunan ve yardımı alanlar birbirlerini görmüyor.'' dedi.

Kampanya ramazan sonrası da devam edecek

Özellikle yardımda bulunanların sayısının giderek artmasından dolayı kampanya süresini ramazan sonrasına kadar uzatacaklarını hatırlatan Timimi, bu hareketi kentte dikkat çekici ve büyük bir yardım kampanyası haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

AA

Etiketler: kerkük, merhamet duvarı
Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yunan bakandan 'Türkiye' açıklaması

    Wikipedia Türkiye'nin yasak kararını AİHM'e taşıyor

    Brexit oylaması ertelendi

    SP'li Ali Aktaş: Yıldırım'a oy yok

    ABD Dışişleri Bakanı Huawei'yi yalancılıkla suçladı

    Trump gözdağı verdi: Önce ben, sonra ABD

    Katarlı medya devine rüşvet soruşturması

    Husiler Suudi Arabistan'a saldırmaya devam ediyor

    Meteoroloji 14 şehri uyardı!

    Kerkük'ün "Merhamet duvarı" gece gündüz açık

    İngiltere'den 'Rus siber faaliyetleri' uyarısı

    İran: Birçok yabancı yetkili ABD'yi temsilen İran'a geldi

    Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldı

    Yeni askerlik sistemiyle ilgili gözler artık TBMM'de

    İdlib'de siviller kayıplar artıyor

    İlhan Öztin dualarla uğurlandı

    Suudi Arabistan'dan 'umre' duyurusu

    FIFA '48 takım' planını iptal etti

    Eyüpsultan'daki acı hadiseye ilişkin bir kişi tutuklandı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Suriyeli kiracısından yalnızca 10 lira alıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu keyfîlik artık bitsin
    Ahmet BATTAL

    Beni Viyana hâkimlerine emanet ediniz!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Suudi Arabistan'dan 'umre' duyurusu
    Faruk ÇAKIR

    Böyle idareciler bizde de olsun
    Cevher İLHAN

    İran ambargosu...
    Halil ELİTOK

    Teravih namazı sünnet-i müekkededir
    Genel

    İlhan Öztin bugün ebediyete uğurlanacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.