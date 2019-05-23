Kerkük'ün "Merhamet duvarı" gece gündüz açık

Irak'ın Kerkük kentinde bir grup arkadaşın başlattığı "Merhamet duvarı" kampanyasıyla, evdeki fazla kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanıyor.

Kerkük kent merkezinde Şehitler köprüsü yakınındaki cadde üzerinde vatandaşların evlerinde kullanmadıkları giysiler duvardaki askıya asılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Evinde ihtiyaç fazlası giysileri olan ve yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar, ''Merhamet duvarı'' adı verilen duvara astıkları giysilerden en çok iç göçmen durumunda olan kişiler faydalanıyor.

Kampanyanın organizatörü Reşa Timimi, ''Bu adımla kentimizdeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmayı hedefliyoruz.'' ifadesini kullandı.

Söz konusu kampanyayı 5 genç arkadaşıyla birlikte gönüllü olarak başlattıklarını aktaran Timimi, ''İhtiyaç fazlası kıyafetleriyle yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar, kıyafetlerini duvardaki askılara asıyor. İhtiyaç sahipleri ve iç göçmen durumuna düşünler de askıda bulunan giysilerden kendilerine uygun olanları alıyor.'' şeklinde konuştu.

Kampanyaya ilgi oldukça yüksek

Kerkük'te ilk kez kendileri tarafından böyle bir kampanyanın başlatılmasından ve yoğun ilgi görmesinden dolayı mutlu olduklarını söylen Timimi, Kampanyaya ilginin bu kadar yüksek olacağını tahmin etmediklerini dile getirdi.

Merhamet duvarı gece gündüz açık

Merhamet duvarının gece ve gündüz demeden 7 gün 24 saat açık olduğuna dikkati çeken Timimi, bu duvar sayesinde kentimizde bulunan ihtiyaç sahipleri ve özellikle iç göçmenler bir mağazadan alışveriş yapıyormuş gibi buradan ihtiyaçları olan giysileri alıp gittiklerini aktardı.

Timimi, yardım sever vatandaşların giysilerini gündüzleri askıya bıraktıklarını, akşamları ise ihtiyaç sahiplerinin eşyaları aldıklarını aktararak, ''Bu sayede yardımda bulunan ve yardımı alanlar birbirlerini görmüyor.'' dedi.

Kampanya ramazan sonrası da devam edecek

Özellikle yardımda bulunanların sayısının giderek artmasından dolayı kampanya süresini ramazan sonrasına kadar uzatacaklarını hatırlatan Timimi, bu hareketi kentte dikkat çekici ve büyük bir yardım kampanyası haline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.