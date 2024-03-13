Ramazan başladı, ama katliam devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ramazan ayında İsrail’in Gazze’de bombardımana devam ettiğini belirterek, “Aileler bir yandan İsrail’in bombalarından kaçarken, bir yandan artan açlık karşısında hayata tutunmaya çalışıyor. Bu, içler acısı ve kabul edilemez.” dedi.

Guterres, BM Genel Kurulu’nda düzenlenen BM Kadının Statüsü Komisyonu 68’inci Oturumu’nda konuştu. Dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğini ve kadınlar ile kızların ciddi zarar gördüğünü vurgulayan Guterres, “Kadınlar ve kızlar, erkeklerin başlattıkları savaşın en çok acı çekenleri olarak ön plana çıkıyor.” diye konuştu. Guterres, ramazanın anlayış, tefekkür ve merhamet ayı olduğunu aktararak, “Gazze’de bu kutsal ayda çatışmanın sürüyor olmasını dehşet ve öfkeyle karşılıyorum. Aileler bir yandan İsrail’in bombalarından kaçarken, bir yandan artan açlık karşısında hayata tutunmaya çalışıyor. Bu, içler acısı ve kabul edilemez.” şeklinde konuştu. Gazze’de acilen ateşkes çağrısını yineleyen Guterres, “Ramazanın ruhuna uygun bir şekilde tüm çatışmalarda silahların susması ve barış masasına dönülmesi için çağrıda bulunuyorum.” ifadelerini kullandı. AA

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