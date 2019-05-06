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6 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Ramazan’da İstanbul Bizim Radyo dinlenir

06 Mayıs 2019, Pazartesi
Ramazan’a özel hazırlanan yepyeni programlarla İstanbul Bizim Radyo dinleyicilerini bekliyor.

İstanbul Bizim Radyo yepyeni ve güzel programlarla yine dinleyicilere dopdolu programlar hazırladı. Canlı programlar, özel Ramazan programları ve hoşsohbetleriyle İstanbul Bizim Radyo Ramazana damgasını vurmaya hazır. Edebiyatçı/Yazar İslâm Yaşar’ın hazırladığı Sahur Günlüğü (02.00) ve Ramazan Günlüğü (09.00-13.00) programları  yayına girerken, İlahiyatçı/Yazar Süleyman Kösmene de Fıkıh Penceresi programıyla mikrofonlara renk katacak.

Canlı yayında eski Ramazanlar yad edilecek

Hafta içi her gün saat 17.00-18.00 Demirhan Kadıoğlu ve Tiyatro sanatçısı Vural Eyikan’ın hazırladığı “Diş Kirası” programı canlı yayınla dinleyenlerin karşısına geçecek. Programda eski Ramazanlar, günün mönüsü, teravih namazları ve eski mahalle sohbetleri gibi konular seçilirken, dinleyenler de interaktif olarak telefon bağlantısı ile programa katılabilecek. Bizim Aile yazarı Gülnur Tercan’da Ramazan boyu yine aynı programda kitap tanıtımı yapacak. Ramazan boyu haftada bir Perşembe günü “Aile ve Yaşam” isimli canlı yayın programında Psikolog Leyla Özcan, konu ve konuklarıyla birlikte Ramazanla ilgili sorularınıza cevap verecek. 

Sahurda da birlikteyiz

İsmail Tezer’in hazırladığı Sahurun Tadı programında aynı zamanda rahmetli Şaban Döğen Hocamızı bir kez daha anmış olacağız. İstanbul Bizim Radyo sadece Ramazan programlarıyla sınırlı değil. Diğer yayınlarıyla bir başka güzel… İstanbul’dan 104.4 frekansında yayın yapan Bizim Radyo, www.bizimradyo.fm adresiyle bütün dünyadan takip edilmektedir.

İstanbul – Yeni Asya 

Etiketler: bizim radyo
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