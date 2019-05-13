"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Ramazan ikliminden biz de yararlanıyoruz

13 Mayıs 2019, Pazartesi
STOCKHOLM’DE VERİLEN İFTARDA KONUŞAN İSVEÇ KİLİSE PAPAZLAR BİRLİĞİ BAŞKANI PETER LÖÖF ROOS MÜSLÜMANLARIN KUTSAL AYI RAMAZAN’DAN KENDİLERİNİN DE İSTİFADE ETTİKLERİNİ KAYDETTİ.

İFTARDA BİR ARAYA GELDİLER

İsveç İslam Dernekleri Federasyonu tarafından başkent Stockholm’de verilen iftarda, ülkedeki Müslüman ve Hıristiyan toplumlarının temsilcileri bir araya geldi. İftar programına Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööv Roos, İsveç Kilise Birliği Uyum Başkanı Kay Engelhat ve Stockholm’deki İslam toplumunun önde gelen temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

KARDEŞLİĞİ ÖN PLANA ÇIKARIYOR

İftarda konuşan İsveç Kilise Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööf Roos, “Müslüman dostlarımızla birlikte biz de bu ayın manevî atmosferinden yararlanıyoruz. Ramazan dostluğu, kardeşliği, farklılığı ön plana çıkaran bir ay. Bu vesileyle Yeni Zelanda’da Müslümanlara yapılan terör saldırısını, Sri Lanka’da Hıristiyanlara yapılan terör saldırısını ve Yahudi vatandaşların mabederine yapılan saldırıları kınıyorum” dedi.

***

Ramazan kardeşliği öne çıkarıyor

İsveç Kilise Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööf Roos, “Ramazan dostluğu,kardeşliği, farklılığı ön plana çıkaran bir ay” dedi.

İsveç Kilise Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööf Roos da Ramazanın paylaşım ayı olduğuna dikkat çekerek, “Ramazan dostluğu, kardeşliği, farklılığı ön plana çıkaran bir ay” ifadelerini kullandı.

İsveç İslâm Dernekleri Federasyonu tarafından başşehir Stockholm’de verilen iftarda, ülkedeki Müslüman ve Hıristiyan toplumlarının temsilcileri bir araya geldi.

İftar programına Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööv Roos, İsveç Kilise Birliği Uyum Başkanı Kay Engelhat ve Stockholm’deki İslâm toplumunun önde gelen temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. İsveç İslâm Federasyonu Başkanı Tahir Akan, burada yaptığı konuşmada, Ramazan ayının bereketini farklı din grubundan insanlarla paylaştıklarını söyledi. Geleneksel olarak her sene iftar verdiklerini hatırlatan Akan, “İslâm’ın güzelliği Ramazan, farklı kültürlerden farklı inançlardan insanları bir sofrada topluyor. Burada iftarımıza katılan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Ramazan’ın maneviyatını biz de hissediyoruz

İsveç’te yaşayan Müslümanların Ramazanını kutlayan Büyükelçi Emre Yunt da “İsveç İslâm Federasyonunu böyle bir inisiyatif aldığı için kutluyorum. Burada farklı din ve kültürlerden birçok kişiyi bir araya getirdi. Bu da bizi sevindirdi. Tüm Müslüman alemine de hayırlı Ramazanlar diliyorum” diye konuştu.

İsveç Kilise Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööf Roos da Ramazanın paylaşım ayı olduğuna dikkati çekti. Müslümanların kutsal ayı Ramazandan kendilerinin de istifade ettiklerini kaydeden Roos, “Müslüman dostlarımızla birlikte biz de bu ayın manevî atmosferinden yararlanıyoruz. Ramazan dostluğu, kardeşliği, farklılığı ön plana çıkaran bir ay. Bu vesileyle Yeni Zelanda’da Müslümanlara yapılan terör saldırısı, Sri Lanka’da Hıristiyanlara yapılan terör saldırısı ve Yahudi vatandaşların mabetlerine yapılan saldırıları kınıyorum. Umarım bundan sonra hep beraber bu saldırılara karşı duracağız” ifadelerini kullandı.

 

AA

Etiketler: ramazan ayı
Okunma Sayısı: 49
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ramazan ikliminden biz de yararlanıyoruz

    Çevre dostu bir Ramazan geçirin

    Ardahan'da taş ocağında patlama: Yaralılar var!

    İsrail 7 gazeteciyi daha gözaltına aldı: Aralarında AA kameramanı da var!

    Şehit Altunkaş dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı...

    Denizlispor ve Gençlerbirliği Süper Lig'e yükseldi

    Görevi istemedim ‘cezası var’ dediler

    Medya, sahibinin sesi oldu

    İran'dan ABD'ye: Hareket ederlerse başlarına ineriz

    TSK gözlem noktasının yakınında hareketli saatler!

    50 yıllık çalışma meyvelerini veriyor

    'Sağ salim ailesine kavuşmasını, aramıza dönmesini umut ediyorum'

    Bakan Varank'tan esnafa '28 Mayıs' hatırlatması: Mağdur olmayın!

    Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

    Şehit asker için tören düzenlendi
    📷

    Mimar Sinan'ın sanatının mesajı: 'Her şey Allah'a dönecek'
    📷

    ''Onlara merhamet ve tevazu kanadını ger!''

    ABD'de 40'tan fazla eyalet harekete geçti!

    Dışişleri Bakanlığı'ndan 'işkence iddiaları' açıklaması

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Bediüzzaman: O parti de çok münafık var
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan, ömre bin ömür katar
    Genel

    Ramazan ikliminden biz de yararlanıyoruz
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Püf noktası!
    Mehmet KARA

    Zamanlama manidar
    Feyzullah ERGÜN

    Her yanımız kimyevî zehir (2)
    Said OKUR

    VAR adalet getirmedi
    Süleyman KÖSMENE

    Zekât vermenin güzelliklerini yaşamak
    M. Said ZEKİ

    ‘Hasretinden prangalar eskittim’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.