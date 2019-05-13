Ramazan ikliminden biz de yararlanıyoruz

STOCKHOLM’DE VERİLEN İFTARDA KONUŞAN İSVEÇ KİLİSE PAPAZLAR BİRLİĞİ BAŞKANI PETER LÖÖF ROOS MÜSLÜMANLARIN KUTSAL AYI RAMAZAN’DAN KENDİLERİNİN DE İSTİFADE ETTİKLERİNİ KAYDETTİ.

İFTARDA BİR ARAYA GELDİLER

İsveç İslam Dernekleri Federasyonu tarafından başkent Stockholm’de verilen iftarda, ülkedeki Müslüman ve Hıristiyan toplumlarının temsilcileri bir araya geldi. İftar programına Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööv Roos, İsveç Kilise Birliği Uyum Başkanı Kay Engelhat ve Stockholm’deki İslam toplumunun önde gelen temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

KARDEŞLİĞİ ÖN PLANA ÇIKARIYOR

İftarda konuşan İsveç Kilise Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööf Roos, “Müslüman dostlarımızla birlikte biz de bu ayın manevî atmosferinden yararlanıyoruz. Ramazan dostluğu, kardeşliği, farklılığı ön plana çıkaran bir ay. Bu vesileyle Yeni Zelanda’da Müslümanlara yapılan terör saldırısını, Sri Lanka’da Hıristiyanlara yapılan terör saldırısını ve Yahudi vatandaşların mabederine yapılan saldırıları kınıyorum” dedi.

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Ramazan kardeşliği öne çıkarıyor

İsveç Kilise Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööf Roos, “Ramazan dostluğu,kardeşliği, farklılığı ön plana çıkaran bir ay” dedi.

İsveç Kilise Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööf Roos da Ramazanın paylaşım ayı olduğuna dikkat çekerek, “Ramazan dostluğu, kardeşliği, farklılığı ön plana çıkaran bir ay” ifadelerini kullandı.

İsveç İslâm Dernekleri Federasyonu tarafından başşehir Stockholm’de verilen iftarda, ülkedeki Müslüman ve Hıristiyan toplumlarının temsilcileri bir araya geldi.

İftar programına Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Emre Yunt, İsveç Kilisesi Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööv Roos, İsveç Kilise Birliği Uyum Başkanı Kay Engelhat ve Stockholm’deki İslâm toplumunun önde gelen temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. İsveç İslâm Federasyonu Başkanı Tahir Akan, burada yaptığı konuşmada, Ramazan ayının bereketini farklı din grubundan insanlarla paylaştıklarını söyledi. Geleneksel olarak her sene iftar verdiklerini hatırlatan Akan, “İslâm’ın güzelliği Ramazan, farklı kültürlerden farklı inançlardan insanları bir sofrada topluyor. Burada iftarımıza katılan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Ramazan’ın maneviyatını biz de hissediyoruz

İsveç’te yaşayan Müslümanların Ramazanını kutlayan Büyükelçi Emre Yunt da “İsveç İslâm Federasyonunu böyle bir inisiyatif aldığı için kutluyorum. Burada farklı din ve kültürlerden birçok kişiyi bir araya getirdi. Bu da bizi sevindirdi. Tüm Müslüman alemine de hayırlı Ramazanlar diliyorum” diye konuştu.

İsveç Kilise Papazlar Birliği Başkanı Peter Lööf Roos da Ramazanın paylaşım ayı olduğuna dikkati çekti. Müslümanların kutsal ayı Ramazandan kendilerinin de istifade ettiklerini kaydeden Roos, “Müslüman dostlarımızla birlikte biz de bu ayın manevî atmosferinden yararlanıyoruz. Ramazan dostluğu, kardeşliği, farklılığı ön plana çıkaran bir ay. Bu vesileyle Yeni Zelanda’da Müslümanlara yapılan terör saldırısı, Sri Lanka’da Hıristiyanlara yapılan terör saldırısı ve Yahudi vatandaşların mabetlerine yapılan saldırıları kınıyorum. Umarım bundan sonra hep beraber bu saldırılara karşı duracağız” ifadelerini kullandı.