Ramazan Takvimi - Ramazan Mısraları

Rahmet Ayı Ramazan - 06 RAMAZAN 1445

Altıncı güne erdik nefsimize dur dedik. Rabbimin rızasına şükürler olsun erdik. Nefs-i emmaremizi, oruçla yere serdik. Tüm Ramazan boyunca günahlara direndik.

Mehmet Kovancı *** Ramazan Mısraları Ömür sermayesi bir rüzgâr gibi geçiyor, orucumuz oldu altı, Öyle keyfiyetli bir hal ki, Emr-i İlahiye ittiba hepsinden tatlı. Abdullah Şahin *** ALTINCI SÖZ Bak kardeş görüyorsun; bu dünya geçici, dar.. Bu dünyaya sığmayan ruhun, kalbin, aklın var.. Nefis ve malımızı Rabbimize satarak; Zarardan kurtuluruz. Hem de kâr içinde kâr!.. Mikail Yaprak

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