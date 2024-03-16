Ramazan Takvimi - Ramazan Mısraları

Altıncı güne erdik nefsimize dur dedik.
Rabbimin rızasına şükürler olsun erdik.
Nefs-i emmaremizi, oruçla yere serdik.
Tüm Ramazan boyunca günahlara direndik.
Mehmet Kovancı
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Ramazan Mısraları
Ömür sermayesi
bir rüzgâr gibi geçiyor,
orucumuz oldu altı,
Öyle keyfiyetli bir hal ki,
Emr-i İlahiye ittiba
hepsinden tatlı.
Abdullah Şahin
***
ALTINCI SÖZ
Bak kardeş görüyorsun; bu dünya geçici, dar..
Bu dünyaya sığmayan ruhun, kalbin, aklın var..
Nefis ve malımızı Rabbimize satarak;
Zarardan kurtuluruz. Hem de kâr içinde kâr!..
Mikail Yaprak