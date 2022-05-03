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5 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Şanlıurfa okuyucularımız bayramlaştı

03 Mayıs 2022, Salı 16:56
Bediüzzaman Vakfı ve Yeniasya Şanlıurfa okuyucuları vakıf merkezi olan Bediüzzaman Apartmanı'nda bayramın ikinci günü günü saat 10:00'da bayramlaşma programını gerçekleştirdiler.

Bayramlaşmada önce Risale-i Nur'dan ders okundu.

Okunan derslerin ardından bayramlaşmaya geçildi. Şanlıurfa ve ilçelerinden çok geniş bir katılım oldu.

Şanlıurfa’daki bayramlaşma Nur Talebelerinin uhuvvet ve muhabbetini artırdı. Programda, bayramın İslâm âlemi ve insanlık için barış ve huzura vesile olması temennisinde bulunuldu. 

Bayramlaşmaya katılan Yeniasya okuyucuları muhabbet ve samimiyet hisleriyle ayrıldı.

Haber Merkezi

Etiketler: Şanlıfurfa, bayramlaşma
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  • Muhittin İsmail Özgür

    4.5.2022 06:43:53

    Ne güzel insanlar. Aynı dün akşam gittiğim kafede oturanlara benziyorlar. Kafelere gidip kızlı erkekli muhabbet ettiğinde medenisin, çağdaşsın. Kuranın emrinden dolayı, inancından dolayı bir araya gelip kitap okuduğunda, gericisin, yobazsın, geri kalmışsın ve çağ dışısın..Kafede saatlerce boş boş konuşmak ilerleme göstergesi. Arkadaşına kitap okuduğunda gericisin :)

Risale-i Nur Külliyatı

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