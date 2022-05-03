Şanlıurfa okuyucularımız bayramlaştı

Bediüzzaman Vakfı ve Yeniasya Şanlıurfa okuyucuları vakıf merkezi olan Bediüzzaman Apartmanı'nda bayramın ikinci günü günü saat 10:00'da bayramlaşma programını gerçekleştirdiler.

Bayramlaşmada önce Risale-i Nur'dan ders okundu. Okunan derslerin ardından bayramlaşmaya geçildi. Şanlıurfa ve ilçelerinden çok geniş bir katılım oldu. Şanlıurfa’daki bayramlaşma Nur Talebelerinin uhuvvet ve muhabbetini artırdı. Programda, bayramın İslâm âlemi ve insanlık için barış ve huzura vesile olması temennisinde bulunuldu. Bayramlaşmaya katılan Yeniasya okuyucuları muhabbet ve samimiyet hisleriyle ayrıldı. Haber Merkezi

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