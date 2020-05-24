Şehitliklerde dua ve hüzün vardı

Şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü şehitliklere giderek evlatlarının kabirlerini ziyaret etti.

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, bayramın ilk gününde Kadifekale Hava Şehitliği'ne geldi.

Sabah erken şehitliğe gelen aileler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Evlatlarının kabrine su döküp çiçek bırakan anne ve babalar, mezarları da büyük bir özenle temizledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü operasyonlar sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın annesi Fatma Akdoğan, şehit ailelerinin bayramda sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğunu söyledi.

Bayrama oğlunu ziyaret ederek başladıklarını aktaran Akdoğan, "Oğlumla gurur duyuyorum. 2 oğlum vardı birisi Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit oldu. Acısı da gururu da şerefi de çok büyük. Şerefli bir mertebesi olduğu için her zaman gurur duyuyorum. Bayramlaşmak için geldik. Çok acı ama gururlu bir makam. Mesleğini çok seviyordu, aşıktı." diye konuştu.

Akdoğan, oğlunun isminin doğup büyüdüğü sokağa verilmesini istediklerini ifade etti.

Süleyman Sırrı Yavaş da astsubay olan oğlu Furkan Yavaş'ın Fırat Kalkanı Harekatı sırasında şehit düştüğünü belirtti. Bordo bereli olan oğlunun mertebelerin en yükseğine çıktığını dile getiren Yavaş, "Bizim için bayram yok artık. Bir tek oğlumla bayramlaşıyoruz. Bir tek özel günleri onunla paylaşıyoruz." dedi.

İzmir Tersanesi'nde römorkörün yan yatması sonucu meydana gelen kazada şehit olan deniz er Yavuz Arslan'ın babası Zülfü Arslan ise her bayram ilk oğlunun bayramını kutladığını kaydetti.

Kovid-19 nedeniyle sosyal izolasyona dikkat eden şehit yakınları, kabristana gelen diğer ailelerin de bayramını tebrik etti.

Ankara

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve vakıf üyeleri ile Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Ziyarette Aylar ve Balcı, şehit ailelerine Türk bayrağı, lokum ve karanfil, şehit çocuklarına ise oyuncak hediye ederek bayramlarını kutladı.

Bayramlaşmanın ardından Vakıf Başkanı Aylar, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin bu özel günleri her zaman buruk geçirdiğini belirterek "Onların yanlarında olmak için şehitlerimizin şahidi olarak, uzvunu bu ülkeye feda eden gazilerimizle birlikte şehit ailelerimizle bayramlaşmak için buradayız. Şehit ailelerimize ve şehitlerimize milletimizin selamını getirdik." dedi.

Bu toprakların, şehitler sayesinde vatan olduğunu vurgulayan Aylar, şöyle devam etti:

"Bu toprakların her karışında şehitlerimizin kanı var, bayrağımızda şehitlerimizin kanı var. Onların sayesinde huzurlu ve mutlu yaşayabiliyoruz. Onlar bizler için evlatlarını yetim, annelerini evlatsız bıraktılar. Kahraman annelerimiz evlatlarını bu vatan, bayrak için feda ettiler. Şehitlerimize, şehitlerimizin ailesine minnet duyuyoruz, milletimizin selamını iletiyoruz. Tüm milletimizi de virüsten sonra bu özel günlerde tüm şehit ailelerimizin, şehit annelerimiz bayramını kutlamaya bekliyoruz."

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da bayramı buruk geçiren şehitlerin emaneti ailelerinin yanında olmak istediklerini de söyledi.

Balcı, "Bu bayram, hüzünlerine ortak olmak istedik. Şehitlerimiz çok önemli, vatanımızın her karışında onların emeği var. Geride bıraktıkları da bize emanet.'' ifadelerini kullandı.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Namazgah Şehitliğine gelen aileler de şehit kabirlerini ziyaret etti.

Kabir ziyaretinde bulunan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1995 yılında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Er Arif Meydan'ın babası Yusuf Meydan, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları nedeniyle devlet büyüklerine teşekkür etti.

Her bayramda ilk iş olarak şehitliğe geldiklerini ifade eden Meydan, "Bir oğlum vardı. Onu ziyaret etmeye geliyoruz. Oğluma ve şehitlerimize Kur'an-ı Kerim okuduk, dualar ettik. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Devletimiz sağ olsun." diye konuştu.

Konya

Konya'da sabahın ilk saatlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske takarak Konya Şehitliği'ne gelen aileler, vatan uğruna şehit olan evlatları için dua etti, gözyaşı döktü.

Geçen yıl şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Sarı'nın annesi Gülizar Sarı, ilk bayram ziyaretini şehit oğlunun kabrine yaptı.

Kabir başına gelen Sarı, gözyaşı döküp dua etti. Oğlu olmadan ilk bayramını geçiren şehit annesi, kabirden ayrılırken oğlunun mezar taşını öperek vedalaştı.

Sarı, burada yaptığı açıklamada, "Bizim için bayramlar artık buruk. Oğlum geçen yıl aşure gününde şehit oldu. Terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edildi. Kaderi böyleymiş. Artık her şey onsuz. Hayatımın yarısı yok. Oğlum şehit olunca sol yanımı bu mezara bıraktım." ifadelerini kullandı.

Minik şehit kızı, görenleri duygulandırdı

Ailesiyle şehitliğe gelerek babasını ziyaret eden 2,5 yaşındaki Mina Dinçer de görenleri duygulandırdı.

Geçen yıl şehit olan babası Topçu Teğmen Fikret Dinçer'in kabrinin başına gelen küçük Mina, babasının mezar taşında bulunan fotoğrafına dokunarak şeker uzattı.

Dinçer ailesi, şehidine dua edip gözyaşı döktükten sonra kabirden ayrıldı.

Liseli kardeşlerden anlamlı davranış

Lise öğrencisi Sinem ve Simay Akkuş kardeşler ise tüm şehitlerin mezarına karanfil koyup, ziyarete gelen ailelere de kırmızı zarf içinde birer mektup bıraktı.

Bu vatan için toprağa düşmüş askerlerin, bütün milletin şehidi olduğunu dile getiren Sinem Akkuş, şehitlerin hatırasını yaşatmak için ailelere mektup yazdıklarını dile getirdi.

Aksaray

Aksaray'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Aksaray Şehitliği'ne gelen aileler, kabirleri ziyaret etti.

Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Aksaray Şehitliği'ne geldi.

Kabir ziyaretinde bulunan aileler, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Karaman

Karaman'da ise az sayıda şehit yakını, Vefa Sosyal Destek gruplarının yardımıyla şehitliğe gelerek, vatan için toprağa düşen evlatlarının kabrini ziyaret edip dua okudu.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da da Hava Şehitliği'ne gelen aileler, kabir başında gözyaşı döktü, dua okudu. Şehit yakınları kabirlere karanfil bıraktı.

Kars

Kars'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınları, Şehitlik Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Aileler, Valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evlerinden alınarak şehitliğe getirildi.

İl Müftülüğünce görevlendirilen iki imam hatip, kabir başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Kars Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Muhsin Akçay, şehitlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nı buruk geçirdiklerini söyledi.

Ailelerle şehitliğe geldiğini anlatan Akçay, "Koronavirüs tedbirleri alındı. Şehit aileleri sokağa çıkma yasağından muaf tutulduğu için gün boyu istedikleri saatte şehitliğe gelebilir." dedi.

Şehit annesi Aysel Polat da hüzünlü bir bayram geçirdiklerini belirterek, "Devlet yetkilileri sağ olsun, izin verdiler geldik, gördük, sevindik. Evde kalsaydık daha zor olurdu, çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Salgının bir an önce sona ermesini dileyen şehit babası Hacı Halit Polat, "İzin verdikleri için teşekkür ediyorum. Bayramlar bizim için hüzünlüdür çünkü oğlum 20 yıl önce şehit oldu." şeklinde konuştu.

Ağrı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan Azize Günay da 16 Eylül 2003'te Siirt'in Baykan ilçesinde şehit olan polis memuru oğlu Yıldırım Günay'ın mezarını ziyaret etti.

Anne Günay, sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için şehit yakınlarının muaf tutulmasından memnuniyet duyduğunu, bu sayede oğlunun kabrini ziyaret edebildiğini söyledi.

Oğlunun kabri başında dua edip mezarı sulayan Günay, daha sonra evine döndü.

İl Emniyet Müdürlüğü ve ilçede görevli polisler de Azize Günay'ı evinde ziyaret ederek bayramını kutladı.

Şehit oğlunun polis kıyafetini giyerek mezarını ziyaret etti

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelde çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker, oğlunun üniformasını giyip mezarını ziyaret etti.

Baba Nihat ile eşi Güzel Eker, Ramazan Bayramı sabahı şehit oğullarının kabrinin bulunduğu Kemer Mezarlığı'na geldi.

Anne Güzel Eker, oğlunun mezar taşına sarıldı, gözyaşı döktü.

Nihat Eker, yaptığı açıklamada, çocuklarının şehit edilmesinin üzerinden 4 yıl geçtiğini söyledi.

Oğlunun vatanı ve milleti için göğsünü siper ettiğini dile getiren Eker, şunları kaydetti:

"Rabb'im en iyi kullarına şehitliği nasip etmiştir. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Rabb'im ülkemize her zaman başarı ve sağlık getirsin. Zaman zaman oğlumun elbiselerini giyiyorum. Ömrüm yettiği kadar da giyeceğim. Bu bayramda da oğlumun elbisesiyle yanına geldim ve bayramını kutladım. Koronavirüsten dolayı buruk bir bayram oldu. Allah ülkemizi bu beladan da kurtaracaktır."

Siirt

Siirt'te şehit aileleri, Ramazan Bayramı'nın ilk günü, evlatlarının kabirlerini ziyaret etti, dua edip gözyaşı döktü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti için muaf tutulan şehit yakınlarının kabir ziyaretlerinde, Vefa Sosyal Destek Grubu yardımcı oldu.

Kooperatif Mahallesinde oturan 43 yaşındaki Asuman İlbaş, Vefa Sosyal Destek Grubunu arayarak çocukları Beyza, Kadir ve Davut ile şehit eşi Davut İlbaş'ın kabrine gitmek istediğini iletti.

Vali Al Fuat Atik'in talimatıyla araç tahsis edilen aile evlerinden alınarak şehit Jandarma Piyade Çavuş Davut İlbaş'ın Zevye Mezarlığına götürüldü.

Mezarlıkta dua edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Ekiplere teşekkür eden şehidin eşi İlbaş, Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 2 aydır mezarlık ziyareti gerçekleştiremediklerini belirterek, "Aradan geçen sürede eşimi unutamıyorum. Onsuz geçen her gün büyük bir ızdırap içinde geçti. Devlet bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Valimiz Ali Fuat Atik'e teşekkür ediyorum. Şehit ailelerini hiçbir zaman unutmadı, darda bırakmadı. Allah Devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi ve aynı zamanda şehit çocuğu Rıdvan Aldemir ise, "Ramazan ayının başında şehit Davut İlbaş'ın annesi 80 yaşındaki Dürri İlbaş'ı da oğlunun mezarına getirdik. Bugün de bayram dolayısıyla bizleri arayan şehit eşi ve çocuklarını mezarlığa getirdik. Kur'an okuduk dua ettik. Şehitlerimizin emaneti bizim emanetimizdir." ifadelerini kullandı.

Grup üyesi Siirt Şehit Gazi Aileleri ve Güvenlik Korucuları Federasyonu Başkanı Nedim Ayhan da şehitlerin emanetine her zaman sahip çıktıklarını belirtti.