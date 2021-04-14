Uzlaşma ve kardeşlik çağrısı

TUNUS MECLİS BAŞKANI GANNUŞİ ÜLKEDEKİ SİYASÎ TARAFLARA RAMAZAN AYI VESİLESİYLE UZLAŞI ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, ülkedeki siyasî tarafları hoşgörü ayı olarak nitelendirdiği Ramazan vesilesiyle uzlaşıya dâvet etti. Gannuşi, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından Ramazan ayı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Tunus’un, dinine, millî birlik ve beraberliğine, demokrasiye ve hürriyetine sahip çıktığı sürece tehdit altında olamayacağına dikkati çeken Gannuşi, “Ramazan ayı insanlar arasında hoşgörü, uzlaşma ve kardeşlik ayıdır. Bu hoşgörü ve uzlaşı, aileleri, kuruluşları, partileri ve tüm yetkilileri kapsar.” ifadelerini kullandı.

Barış temennisi

Gannuşi, ülkedeki siyasî taraflara uzlaşı çağrısında bulunduğu mesajında şunları kaydetti: “Bu ay vesilesiyle Tunus halkının, siyasî partilerin ve yetkililerin birbirine yakınlaşmasını ve Tunusluların hayatında önemli gelişmelerin yaşanmasını temenni ediyorum.” Ülke için daha fazla çalışılması gerektiğine dikkati çeken Gannuşi, Ramazanda da ara vermeden dinî, sosyal ve ekonomik çalışmaların sürdürülmesi çağrısı yaptı.

