"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kurban olalım…

05 Ağustos 2020, Çarşamba
Kurbanın bir manası vardı. Cenab-ı Hak, İbrahim Aleyhisselâmı imtihana tabi tuttu.

Oğlu İsmail’i de… Onlar imtihanı kazandılar. Hem de ikisi birden. İbrahim Aleyhisselâm oğlunu kurban etmede tereddüt göstermedi.

İsmail: “Baba insan kurban edilir mi?” diye babasına karşı çıkmadı. Çünkü emir Allah’ın emri idi. İşte kurban ondan sonra geldi. Cenab-ı Hak bir koç gönderdi, İbrahim Aleyhisselâm o koçu kurban etti.

Kurbanlık haller, ondan sonra yaşanmaya başladı. Ne kurbanlıklar, kurban olmakta tereddüt etti. Ne de onu kurban edenler. Kesilen kurbanlar, sahibine Sırat Köprüsü’nde binek oldu. İşte insanlar, daha doğrusu, mü’minler sevdiklerini kurban ettiler.

Sadece kurban olarak kestikleri hayvanları değil, Allah yolunda her şeylerini feda ettiler.

Bunun en çarpıcı misalini, Peygamberimizin (asm) sahabileri gösterdi. Sahabilerin çoğu gençlerdi.

“Anam–babam sana feda olsun ya Resulullah (asm)” diyerek, insanın hayret edeceği bir fedakârlıkta bulundular. Bir çoğu savaşta şehit oldu. Cennetin bir kuşu oldular. Sonra İslâm orduları, insanlara Hak dini yaymak için kıt’alara o dini ulaştırdılar. Sonra, Türk milleti aynı fedakârlıkla, Kur’ân’ın senasına mazhar oldu.

Daha sonra, son müceddid ülkemizde doğdu. O, seyyidler halkasının mensubu olan müceddid idi. “Milletimizin imanını selâmette görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım” demişti.

Onun arkasından gelen bahtiyar ve cengâver Nur Talebeleri, Üstadlarının izini takip ettiler. Anne ve babalar oğullarını ve kızlarını o yolda feda ettiler. Kurbanı biz böyle anladık. Güzel şeyleri sevdiklerimizle paylaştıkça kurbanız.

“Vücudunu mu’cidine feda et! Mukabilinde büyük fiyat alacaksın” dedi Üstadımız.

Nice analar yavrularını kurban etti. Şehidin kanlı elbiselerini yüzlerine sürdüler.

Kurban Bayramı’nızı bu duygu ve düşüncelerle tebrik ediyorum. Her şeyini dünyaya kurban edenlere acıyorum.

Okunma Sayısı: 320
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Lübnan'daki patlamada ölü sayısı 100'e yükseldi

    Fahrettin Koca: Her adımda risk mesafesini ayarlayın

    Trump, Lübnan'daki patlamayı saldırı olarak niteledi

    Kumar belası aldı başını gidiyor

    Kurbanlıklar elde kaldı

    Ekrandan konuşmak eğitim için yetmez

    Dünyada son 24 saat

    'Nesilsel bir felaketle karşı karşıyayız'

    50 kişi öldü, 2500 yaralı var: Beyrut Valisi, Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti!

    Dışişleri: Beyrut'taki patlamada 2 vatandaşımız hafif şekilde yaralandı

    81 ile 'Kovid-19 tedbirleri'ne ilişkin ek genelge

    Koca'dan endişelendiren değerlendirme

    'Vücudum kilitlendi neye uğradığımı şaşırdım'

    Almanya, Türkiye'ye seyahat uyarısını 4 şehir için kaldırdı

    ABD'deki ölü sayısı 160 bine yaklaştı

    Betonlaşma 'denizanaları'nı arttırıyor

    Çin, Güney Kore, Brezilya, Meksika ve Hindistan'dan son gelişmeler

    Artan vakalar Belçika'yı yeniden alarma geçirdi

    Malatya 5,2 ile sallandı

    Vaka sayısının 861 bini geçtiği Rusya'da son durum?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İnanç gruplarının bayram buluşması
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Ahirette sevenler nasıl buluşacak?
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İstanbul Sözleşmesi tartışılıyor...
    Faruk ÇAKIR

    Elçiye zeval olmaz
    Ahmet BATTAL

    Siyasetteki dağınıklık ve sonrası
    Genel

    Kurbanlıklar elde kaldı
    Genel

    Kumar belası aldı başını gidiyor
    Risale-i Nur'dan

    Dünya madem fânîdir; değmiyor alâka-i kalbe
    Genel

    Ekrandan konuşmak eğitim için yetmez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.