Ortak değerler siyasetin malzemesi olmamalı

Devleti yönetmeye talip olan her siyasî hareketin elbette hedefleri olacaktır.

Ekonomik sıkıntıları azaltmak, adaleti güçlendirmek, kaliteli eğitim sağlamak, asayişi temin etmek, gençlere umut vermek ve ülkeyi dünyada itibarlı bir konuma taşımak bunların başında gelir. Siyasî partiler de bu hedeflere ulaşmak için farklı projeler ortaya koyarlar. Seçmenin tercih yapacağı alan da esasen burasıdır.

Bunun yanında dinî ve millî değerler de zaman zaman siyasetin en güçlü propaganda araçlarından biri hâline getirilmektedir. Bazıları dine daha fazla sahip çıkacağını, bazıları ise dinin “kamusal alandaki” etkisinin azaltılması gerektiğini savunur. Aynı şekilde milliyetçilik de çoğu zaman siyasî rekabetin konusu yapılır. Hâlbuki din ve millî değerler, toplumun büyük çoğunluğunun ortak paydasıdır. Ortak değerler günlük siyasetin malzemesi hâline getirilmemelidir.

Hürriyet Ortak Güvence Olmalı

Avrupa uzun yıllar mezhep savaşları ve kilisenin devlet üzerindeki etkisi sebebiyle ağır bedeller ödedi. Sonunda dini siyasî çekişmelerin dışında tutan, devletin de din üzerinde baskı kurmadığı daha hürriyetçi bir anlayış gelişti. Bugün Hristiyan toplumlarda insanlar, hangi parti iktidara gelirse gelsin dinî hayatlarının tehdit altında kalmayacağına büyük ölçüde güvenmektedir.

İslâm tarihinde ise farklı bir tecrübe yaşandı. Emevîlerden Osmanlı’ya kadar dinî kurumlar çoğunlukla devletin kontrolü altında bulundu. Son iki asırda ise bazen din siyasete alet edildi, bazen de dine karşı uygulamalar siyasetin aracı hâline getirildi. Bazı dönemlerde dış dünyanın desteğini kazanma düşüncesiyle dinî hayata ağır baskılar uygulandı. Demokratik zeminde meşruiyet bulamayan bu anlayış, daha çok askerî müdahaleler ve olağanüstü dönemlerde etkisini gösterdi. Böylece toplum sürekli bir kutuplaşmanın içine sürüklendi. Gerçekte kutuplaşmanın uzun vadede kazananı yoktur. Bilhassa yüzde doksan dokuzu Müslüman olan bir ülkede dinin siyasî rekabetin konusu yapılması en büyük zararı yine dinî hayata verir.

Bediüzzaman Said Nursî de dinin içeride menfî siyasete alet edilmesine şiddetle karşı çıkar. Nitekim, mealen “Her Müslüman, İttihad-ı İslâm’ın tabiî üyesidir.” diyerek dinin herhangi bir partinin veya grubun değil, bütün Müslümanların ortak değeri olduğunu ifade eder. Ona göre yüzde doksan dokuzu Müslüman olan bir toplumda dini siyasî rekabetin malzemesi yapmak en büyük zararı yine dine verir. Buna karşılık dış tehditlere karşı vatan müdafaasında dinî değerler, milletin manevî kuvvetini artıran önemli bir unsur olabilir. Bediüzzaman’ın dikkat çektiği husus, dinin dış düşmana karşı birleştirici bir kuvvet olması ile içeride siyasî rekabetin aracı yapılmasının birbirinden tamamen farklı olduğudur.

Asıl Rekabet Hizmette Olmalı

Türkiye’nin artık bu tartışmaları geride bırakması gerekiyor. Vatandaş, hangi parti iktidara gelirse gelsin dinî hayatına, kıyafetine, ibadetine ve vicdan hürriyetine müdahale edilmeyeceğinden emin olmalıdır.

Böyle bir güven ortamı oluştuğunda siyaset; ekonomi, eğitim, adalet, hürriyet, üretim, teknoloji, ulaşım ve dış politikadaki başarıları konuşacaktır. Rekabet ortak değerler üzerinden değil; millete daha iyi hizmet etme yarışı üzerinden yürütülmelidir. Ortak değerleri kavga sebebi değil, birlik zemini hâline getirebildiğimiz ölçüde hem iç huzurumuzu güçlendirecek hem de medenî milletler arasında hak ettiğimiz itibarlı yere daha sağlam adımlarla ulaşacağız.