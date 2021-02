Her türlü maddî manevî ikazlar geliyor eğer bir nebze bizlere tesiri olabiliyor, bizleri teyakkuza sevk edebiliyorsa tövbe yolunu kendimize açalım ve devam ettirelim inşallah. Gafur-u Rahim ve Kerîm olan Allah’ım beni affet!..

Sana karşı düşünmeden, ölçmeden, tartmadan bir şikâyetim, şekvam oluyorsa affet Yâ Râbbi!..

Emir ve yasaklarına uyma ve uygulamada eksiğimiz, kusurumuz, hatamız oluyorsa affet Yâ Râbbi!

Mükemmel olan Sensin, bizler yaratılmış mahluklarız. Sabır Senden bize bir emirdir. Eğer amellerimizde hal ve harekâtımızda, konuşmamızda, söylemimizde, istemimizde, duâmızda sabırsızlık gösteriyorsak affet Yâ Râbbi!..

Bakî âlem için yaratılmış duygularımızı yanlış anlayarak ve kullanarak eğer bu âlemde doyurmak, duyurmak, tatmin etmek isteyerek verdiğin nimetlere şükürsüzlük ediyorsak affet Yâ Râbbi!..

Çok bilir, çok anlar, çok iş yapar gibi fani işlerle; Senin yaptırmak istediğin ubudiyetin, kulluğun dışında gafletle çıkıyorsak, gaflete düşüyorsak affet Yâ Râbbi!..

Nankörlükte ve verdiği sözlerde durmama halleriyle meşhur olan insan olarak; eğer haddimizi aşıyorsak, ukalalık ve bilgiçlik taslıyorsak ve bu yolda yanlışlarımızda inat ediyorsak haddi gerçekten aşıyorsak affet Yâ Râbbi!..

İbadetlerimizi yerine getirmede kulluğumuzu unutuyorsak, tembellik yapıyorsak biz miskin kullarını affeyle Yâ Râbbi!..

Dünya ve ahirete ait her işimizde muamelemizde kendi aklımızca hükümlerle israfa giriyorsak, israf ediyorsak affet Yâ Râbbi!..

Allah’ım! Âlim Sensin, bizler cahiliz… Bilmiyoruz, bilmediğimizi de bilmiyoruz bizleri affeyle Yâ Râbbi!..

Bizlere “Nâ’büdü, nestain” sırrınca hadsiz hesapsız mağfiret et, bizleri bağışla, merhamet et, şefkat et RAHMET ET Yâ Râbbi!..