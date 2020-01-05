"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

Bize ne oluyor?

05 Ocak 2020, Pazar
Ehl-i dünya Yahudilerin elinde faiz müesseselerini de devreye sokarak; sefahetin, gafletkârane dinsizliğin ve ilhad komitelerinin elinde bir oyuncak gibi çevriliyor, kullanılıyor, atılıyor, mahvediliyor.

Akılları gözlerine inmiş, madde ile sarhoş ve gözleri kan çanağı olmuş bu sefahat ehli din ve dinî umdeler dışında dünyada hemen her şeyi maksatları, gayeleri için insafsızca kullanılıyorlar ve doymak da bilmiyorlar…

Eski zamanın açık, görünen net küfrü dalâleti bu sefih zındıka komitelerinin elinde gizli, sevdirerek, taraftarlar bularak ve menfaatleri noktasında canavarlaştırdıkları insanları besleyerek hem de kendilerini onlara savundurarak; isteyerek ve benimseyerek din aleyhinde konuşuyorlar, dinsizliği yayıyorlar ve kendi maddî menfaat projelerini onlara afyon gibi yutturuyorlar…

Bir yanda bakıyorsun fakr-u zaruret içerisinde milyonlarca Müslüman inanan insan inim inim inliyor… Bir tarafta bakıyorsun Yahudilerin dengelerini bozduğu Müslümanlar açlık, sefalet içerisinde maddeye tapanların elinde sömürülüyor…

Bu din ve dindarlar sahipsiz değildir… Asr-ı Saadet’ten önceki dönemin küfrü  karşısında hem insanların kalplerinde ve bütün dünyada İslâmiyeti  yaşayarak bayraklaştıran   biz “dindar milletler” örneklerini tecrübeleriyle göstererek ve fiilî olarak tatbik ederek bizler bu günlere gelmişiz…

Evet belki bu zamanın küfrü o zamanların küfründen kat kat fazla… Fakat din adına her şey ortada… Yaşanmış muvaffakiyetler ortada… Yaşamak, göstermek, tebliğ ve ilânat yapmak isteyenler için kat kat fazla imkânlar ortada…

Yalnızca Allah için yaşamak, Allah için fedakârlık yapmak, Allah’ın dinine sahip çıkmakta bir gayret, Allah yolunda yapılacak her türlü tebliğ, ilânat ve neşriyat için bir hamiyet göstermek zamanı gelmiş ve belki de bu zamanın yarısı yaşanmış geçiyor bile…

“Ben maddî ve manevî her şeyimi feda ettim. Her musîbete katlandım. Her işkenceye sabrettim. Bu sayede hakikat-ı imaniye her tarafa yayıldı. Bu sayede Nur mekteb-i irfanının yüzbinlerce belki de milyonlarca talebeleri yetişti… Artık bu yolda, hizmet-i  imaniyede onlar devam edeceklerdir… Ve benim maddî ve manevî her şeyden feragat mesleğimden ayrılmayacaklardır… Yalnız ve yalnız Allah rızası için çalışacaklardır…” diyor asrın sahibi, hizmet-i imaniye ve Kur’âniyenin çilekeş, vefakâr, bahtiyar Mehd-i azamı ve Müceddidi ekberi Bediüzzaman Said Nursî…

Küfr-ü mutlakın beli kırılmış, bütün imanî hizmet neşir yolları açılmış… Belki elimizde onbeş tane Risale-i Nur Külliyatları’nın takımı bulunuyor… Bizlere ne oluyor?... Niye tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda, vurdum duymazlık koridorunda kalarak; Nurlar’ı okumayı… anlayarak okumayı… Sahabeler gibi dini yaşamayı ve sahip çıkarak neşretmeyi yapamıyoruz?... Bizlere neler oluyor Allah aşkına! …

Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünya bir savaşı daha kaldıramaz

    Hafter güçleri askeri okul öğrenci yurdunu hedef aldı: 28 ölü, 18 yaralı

    ABD’li demokratlar savaşa karşı

    Hakkı Yavuztürk’ü rahmetle anıyoruz

    Yeni Asya Çukurova Kitap Fuarı’nda

    Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

    Irak ABD'nin ülkedeki çalışmalarını sınırlandırıyor

    "Uluslararası hukuk bağlamında endişe verici bir tablo''

    'Tel Aviv dahil ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası menzilimizde'

    Bağdat'taki ABD askeri üssüne ve büyükelçilik yakınına füze saldırısı

    İsrail, 51 bin hastayı Gazze’den çıkarmadı

    Her yıl 2 milyar ekmek çöpe gidiyor

    Mardin'de görsel şölen

    Ruhani: ABD en ağır suçu işledi

    Bolivya'da seçim 3 Mayıs'ta yapılacak

    Hamas'tan Filistinli tutuklular için destek çağrısı

    Bekçilik sınavının sonuçları açıklandı

    Gelecek Partisi, Süleymani suikasti ile ilgili açıklama yaptı

    Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

    'İdlib'e operasyonlar devam edecek'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zübeyir Ağabeyden manidar notlar
    Faruk ÇAKIR

    Sistem tıkandı mı?
    Mehmet KARA

    Hak, hukuk, adalet, hürriyet, demokrasi…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Padişahım sen çok yaşa!
    Ahmet BATTAL

    Devletiniz ve desteğinizle Yeni Asya
    Abdurrahman AYDIN

    Uzayda hayat var mı?
    Adnan NACİR

    Kurtar Vadisi
    Genel

    Hafter güçleri askeri okul öğrenci yurdunu hedef aldı: 28 ölü, 18 yaralı
    Genel

    Dünya bir savaşı daha kaldıramaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.