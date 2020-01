Bize ne oluyor?

Ehl-i dünya Yahudilerin elinde faiz müesseselerini de devreye sokarak; sefahetin, gafletkârane dinsizliğin ve ilhad komitelerinin elinde bir oyuncak gibi çevriliyor, kullanılıyor, atılıyor, mahvediliyor.

Akılları gözlerine inmiş, madde ile sarhoş ve gözleri kan çanağı olmuş bu sefahat ehli din ve dinî umdeler dışında dünyada hemen her şeyi maksatları, gayeleri için insafsızca kullanılıyorlar ve doymak da bilmiyorlar…

Eski zamanın açık, görünen net küfrü dalâleti bu sefih zındıka komitelerinin elinde gizli, sevdirerek, taraftarlar bularak ve menfaatleri noktasında canavarlaştırdıkları insanları besleyerek hem de kendilerini onlara savundurarak; isteyerek ve benimseyerek din aleyhinde konuşuyorlar, dinsizliği yayıyorlar ve kendi maddî menfaat projelerini onlara afyon gibi yutturuyorlar…

Bir yanda bakıyorsun fakr-u zaruret içerisinde milyonlarca Müslüman inanan insan inim inim inliyor… Bir tarafta bakıyorsun Yahudilerin dengelerini bozduğu Müslümanlar açlık, sefalet içerisinde maddeye tapanların elinde sömürülüyor…

Bu din ve dindarlar sahipsiz değildir… Asr-ı Saadet’ten önceki dönemin küfrü karşısında hem insanların kalplerinde ve bütün dünyada İslâmiyeti yaşayarak bayraklaştıran biz “dindar milletler” örneklerini tecrübeleriyle göstererek ve fiilî olarak tatbik ederek bizler bu günlere gelmişiz…

Evet belki bu zamanın küfrü o zamanların küfründen kat kat fazla… Fakat din adına her şey ortada… Yaşanmış muvaffakiyetler ortada… Yaşamak, göstermek, tebliğ ve ilânat yapmak isteyenler için kat kat fazla imkânlar ortada…

Yalnızca Allah için yaşamak, Allah için fedakârlık yapmak, Allah’ın dinine sahip çıkmakta bir gayret, Allah yolunda yapılacak her türlü tebliğ, ilânat ve neşriyat için bir hamiyet göstermek zamanı gelmiş ve belki de bu zamanın yarısı yaşanmış geçiyor bile…

“Ben maddî ve manevî her şeyimi feda ettim. Her musîbete katlandım. Her işkenceye sabrettim. Bu sayede hakikat-ı imaniye her tarafa yayıldı. Bu sayede Nur mekteb-i irfanının yüzbinlerce belki de milyonlarca talebeleri yetişti… Artık bu yolda, hizmet-i imaniyede onlar devam edeceklerdir… Ve benim maddî ve manevî her şeyden feragat mesleğimden ayrılmayacaklardır… Yalnız ve yalnız Allah rızası için çalışacaklardır…” diyor asrın sahibi, hizmet-i imaniye ve Kur’âniyenin çilekeş, vefakâr, bahtiyar Mehd-i azamı ve Müceddidi ekberi Bediüzzaman Said Nursî…

Küfr-ü mutlakın beli kırılmış, bütün imanî hizmet neşir yolları açılmış… Belki elimizde onbeş tane Risale-i Nur Külliyatları’nın takımı bulunuyor… Bizlere ne oluyor?... Niye tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda, vurdum duymazlık koridorunda kalarak; Nurlar’ı okumayı… anlayarak okumayı… Sahabeler gibi dini yaşamayı ve sahip çıkarak neşretmeyi yapamıyoruz?... Bizlere neler oluyor Allah aşkına! …