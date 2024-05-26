"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MAYIS 2024 PAZAR - YIL: 55

İtimat ve insan

Rifat OKYAY
26 Mayıs 2024, Pazar
Evvela insan olmanın teminatı ve alameti, insanın kendisini yaratan, yoktan var eden ve ondan kulluk /ubudiyet bekleyen Allah’ın bize olan itimat ve güvenidir diyebiliriz.

Sonra bizim Allah’a olan itimadımız /güvenimiz gelir. Mademki Cenab-ı Hak bize güvenmiş… Bizleri yokluktan çıkarmış. Taş, kaya yapmamış. Hayvan, bitki yapmamış. İnsan demiş. Halife-i arz demiş, böyle olmamızı arzu etmiş. Bizler de bütün benliğimizle, gayretimiz, himmetimizle bu itimada layık olmaya, el yak olmaya bakmalıyız ve bu itimadı sarsmayacak bir ubudiyetin, kulluğun, ibadetin, taatin ve Rabbimizin bütün emirlerinin amadesi, bütün isteklerinin emirber neferi olabilmeyi; bu gayretin ve çalışmanın içerisinde olmalıyız. Şu ahir zaman hadisatı içerisinde ise Allah’a kulluk zayıfladığı ve tam anlamıyla yapılamadığı için kula kulluk ve riyakâr kulluk, gösteriş için kulluk ve bunların neticesinde de tesiri ve zararları çok olan bir itimatsızlık almış başını gidiyor. Allah’ın bu aciz, fakir, garip kullarına olan itimadına itimat etmeyen zayıf bir kulluk… Ve bu durumdaki bir mümine, Müslüman‘a, cemaate, gruba, gruplara ve top yükünün bütün İslam âlemine verilen verilmeye devam eden ise; birbirine itimatsızlık, birbiriyle savaşmak, birbirini ezmeye çalışmak, birbirinin hukukunu bilmemek, birbirine sahip çıkmamak, özellikle Müslümanlara ve hizmetteki arkadaşlarına saldırmak, hücum etmek onları haklı haksız bir şekilde ayırmadan alt etmeye çalışmak ve dünya kadar dünyada kalmak her çeşit menfaatlerin peşinden koşmak, almış başını gidiyor.

Herkes bir hesabın görüleceği anları ve haşir meydanını unutmuş. Ben benim diyerek dinini ve uhrevi her şeyi ayaklar altına alarak. Rıza’yı ilahiyi unutmuş, dinini dünyaya alet ederek güya bu dünyada, hizmetin içinde huzurla yaşamaya çalışıyor ve bu daima gözünde, öncelikli yapılacak işten zannediyor. Bu zanlıyla da yanlış üzerine yanlışla, hata üzerine hata ile sonsuz cezaya ve bu hem bu dünyada, hem de ahirette başına gelebilecek zararlara, isteyerek, severek ve koşarak giriyor, gidiyor ve yapıyor. Evet, menfi haller ve işler elden geldiği konuşulmaz ve anlatılmaz amma hali perişanımız itimatsız, itikatsız kulluk olmak kulluğumuz ortada. Şahit aramaya gerek yok herkes az veya çok bu hayatı yaşıyor. Allah iman, Kur’an ve İslamiyet dairelerinde bulunmaya ve bu dairelerin gereğini, lazım olan emirlerini yerine getirmeyi hepimize nasip etsin inşallah.

Okunma Sayısı: 129
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mandela: Tüm uluslara Filistin davasına destek çağrısında bulunmaya devam ediyoruz

    Eski tip ehliyetlerin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024'te sona eriyor

    Hollanda: Bu soykırımın durdurulması lazım

    İnsani krize derhal son verilsin

    Vergide de 'muhbirlik' dönemi

    Gazze’de çocukların ölüm riski artıyor

    BM, Srebrenitsa'da soykırımı kabul etti

    İl birincisi öğretmen mülakatta elendi

    Dışişlerine paralel yapı tepkisi

    Helikopterin düşüşü araştırılmalı

    'Felaket geliyorum der'

    Personel servislerinin kaldırılmasına dava

    Gençler güvenlik duygusunu kaybetti

    4 gün okul, 3 gün tatil mi?

    Avrupa’dan daha pahalı ülke olduk

    Yeni müfredat kabul edildi

    Çin Tayvan'ın çevresinde askeri tatbikat yapıyor

    Papua Yeni Gine'de toprak kayması: 100'den fazla ölü

    Ermenistan, 4 köyü Azerbaycan'a iade etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yaş ilerledikçe
    Sami CEBECİ

    Bir cemaate dahil olmanın gereği
    Dr. Aytekin COŞKUN

    İran’da neler oluyor?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Kimseye muhtaç olmadan yaşamak
    Faruk ÇAKIR

    Adnan Kahveci’den bir tespit
    Mehmet KOVANCI

    Yaşlanmak güzeldir
    Adnan NACİR

    Yine bir tasarruf
    Rifat OKYAY

    İtimat ve insan
    Risale-i Nur'dan

    Ecel gizli; genç-ihtiyar fark etmiyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.