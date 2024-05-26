İtimat ve insan

Evvela insan olmanın teminatı ve alameti, insanın kendisini yaratan, yoktan var eden ve ondan kulluk /ubudiyet bekleyen Allah’ın bize olan itimat ve güvenidir diyebiliriz.

Sonra bizim Allah’a olan itimadımız /güvenimiz gelir. Mademki Cenab-ı Hak bize güvenmiş… Bizleri yokluktan çıkarmış. Taş, kaya yapmamış. Hayvan, bitki yapmamış. İnsan demiş. Halife-i arz demiş, böyle olmamızı arzu etmiş. Bizler de bütün benliğimizle, gayretimiz, himmetimizle bu itimada layık olmaya, el yak olmaya bakmalıyız ve bu itimadı sarsmayacak bir ubudiyetin, kulluğun, ibadetin, taatin ve Rabbimizin bütün emirlerinin amadesi, bütün isteklerinin emirber neferi olabilmeyi; bu gayretin ve çalışmanın içerisinde olmalıyız. Şu ahir zaman hadisatı içerisinde ise Allah’a kulluk zayıfladığı ve tam anlamıyla yapılamadığı için kula kulluk ve riyakâr kulluk, gösteriş için kulluk ve bunların neticesinde de tesiri ve zararları çok olan bir itimatsızlık almış başını gidiyor. Allah’ın bu aciz, fakir, garip kullarına olan itimadına itimat etmeyen zayıf bir kulluk… Ve bu durumdaki bir mümine, Müslüman‘a, cemaate, gruba, gruplara ve top yükünün bütün İslam âlemine verilen verilmeye devam eden ise; birbirine itimatsızlık, birbiriyle savaşmak, birbirini ezmeye çalışmak, birbirinin hukukunu bilmemek, birbirine sahip çıkmamak, özellikle Müslümanlara ve hizmetteki arkadaşlarına saldırmak, hücum etmek onları haklı haksız bir şekilde ayırmadan alt etmeye çalışmak ve dünya kadar dünyada kalmak her çeşit menfaatlerin peşinden koşmak, almış başını gidiyor.

Herkes bir hesabın görüleceği anları ve haşir meydanını unutmuş. Ben benim diyerek dinini ve uhrevi her şeyi ayaklar altına alarak. Rıza’yı ilahiyi unutmuş, dinini dünyaya alet ederek güya bu dünyada, hizmetin içinde huzurla yaşamaya çalışıyor ve bu daima gözünde, öncelikli yapılacak işten zannediyor. Bu zanlıyla da yanlış üzerine yanlışla, hata üzerine hata ile sonsuz cezaya ve bu hem bu dünyada, hem de ahirette başına gelebilecek zararlara, isteyerek, severek ve koşarak giriyor, gidiyor ve yapıyor. Evet, menfi haller ve işler elden geldiği konuşulmaz ve anlatılmaz amma hali perişanımız itimatsız, itikatsız kulluk olmak kulluğumuz ortada. Şahit aramaya gerek yok herkes az veya çok bu hayatı yaşıyor. Allah iman, Kur’an ve İslamiyet dairelerinde bulunmaya ve bu dairelerin gereğini, lazım olan emirlerini yerine getirmeyi hepimize nasip etsin inşallah.