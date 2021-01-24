"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 OCAK 2021 PAZAR - YIL: 51

Nurlanmak neye bakar?

24 Ocak 2021, Pazar
Bu ahirzaman hadisatı içerisinde, muhteşem Kur’ân, iman tefsirleri Risale-i Nurlar’la Hak yolunda hizmet etmeyi, iman, Kur’ân dâvâsında kendi nefsini tatmin etmeyi ve başka muhtaç gönüllere de yardımcı olmayı ve tebliği kendisine şiar edinen Nur Talebelerini hep menfilikler durdurmaya, yolunu kesmeye, şevkini kırmaya, ümitsizlik içerisine atmaya çalışmaz uğraşmaz.

Müsbet bildiğimiz hallerimiz de bazen bizleri bu kudsî hizmetin yolunda engelleyebilir, yeise ve gaflete atabilir. Atalete, tevakkufa sevk edebilir, durdurabilir, aksaklıklara sebebiyet verebilir…

Kendini, kendi yaptığı hizmetleri beğenerek tasannuya düşmek bunların başında gelir. Hizmetini beğenen ve bunu hodfuruşane kendini beğenerekten yapan maalesef büyük bir vartaya/tehlikeye kendisini atar. Çünkü bu hizmet nurdur, nuranîdir, Kur’ânîdir… Böyle nefsani, zulmetli düşünce ve halleri, karanlık yolları hiç istemez ve aksiyle tokadı, şefkat tokadını yapana dâvet eder.

Hem kendini beğenmeyen ve kendini beğeneni de beğenmeyen Bediüzzaman Said Nursî’nin Nur hizmetlerindeki nefsanî tehlikelere karşı koyduğu ve muvaffak olduğu sır… Şahıslar şu Nuranî hizmette yoktur. Onların ehliyet ve kıymetleri de yoktur. Yalnız ve yalnız Kur’ânî, imanî, İslâmî hizmetlerin nuraniyeti, aydınlatması, yol göstermesi, yardımcı olması ve inayet-i ilâhiyenin tecellilerine yardımları ve destekleri, muavenetleri vardır…

Cenab-ı Hâk şu hizmete koşanlara inşallah ihlâs ve sadâkat, sebat ve metanet ihsan ve ikram etsin. Evet, bunları kazanarak hizmete nuranî hizmetlere koşmak ve devam etmek kuşlar gibi kolaydır ve âsândır.

Yoksa ne konuştuğumuzun, ne söylediğimizin, ne anlattığımızın tesiri olmaz, tadı olmaz, tuzu olmaz, kendi elimizde nurlu ve nuranî vaziyetlerimizi zulmetlere/karanlıklara atarız.

Risale-i Nur hizmeti Kur’ân’ın ve tercümanının birer Nuranî tebliğidir. Bunları karartmadan, duraksatmadan, tevakkuflara atmadan devam ettirmek de iman hizmeti hadimlerinin samimiyetine, ihlâsına, sadâkatine, ümit ve aşk, şevk dolu hal ve ahvallerinin inkişafına kalmıştır. Bu ise ancak nurlanmak, nuranî hallere girmekle; Risale-i Nurlar’ı dikkat ve devamla, anlayarak okumaya bakmaktadır.

Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kesinti mi, cezalandırma mı?

    Türk gemisi Nijerya açıklarında kaçırıldı

    Susanlar da sorumlu

    “Halkın ekmeğiyle oynuyorlar”

    Uygurlar yakınlarından endişeli

    İsrail’den Aksa’da namaza yasak

    'Esnaf için olumlu adım bekliyoruz'

    Türkiye'de 5 bin 856 kişi daha koronavirüse yakalandı

    Kuraklık kritik seviyeyi geçti

    Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile müzakereler için olumluyuz

    Okul öncesi demokrasi eğitimi

    Yarıyıl tatili vak’aları arttırabilir

    Rus virüs aşısı Türkiye'de üretilecek

    Yeni binalara 'yağmur suyu toplama sistemi' zorunluluğu

    İstanbul barajlarındaki doluluk yüzde 31,89'a yükseldi

    Ülke genelinde huzur uygulaması

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 98 milyon 755 bini aştı

    Ağrı Dağı'nda operasyon

    AYM kararı bağlayıcıdır, uygulanmalı

    AB için demokrasi reformları gerek

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Adalet yolu açılsın
    Genel

    Kesinti mi, cezalandırma mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2001-2’deki seçim yazılarından
    Ahmet BATTAL

    Kendisiyle savaşan Devleti sürdürene
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    “Beşikteki çocuk dahi enaniyetini terk etmiyor”
    Mehmet KARA

    “İnsanlar ‘açız’ diye bağırıyor!”
    Çetin ACAR

    Lâhikalar, kutup yıldızları gibidir
    Adnan NACİR

    Aşı’kanlık Sistemi ve Adalet Momenti
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân niçin kâinattan felsefe gibi bahsetmiyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.