İmtihan dünyasının adeta yapıtaşları ve teşkil sebebi olan insanlar...

Dünyanın faniliğine ve gafletkârane hallerine aldanmak ve dünyalı olmak için görmediklerini en iyi ölüm kapısıyla bu dünyadan gidenler anlatır. Ne malına, ne unvanına, ne dalına, ne de endamına bakmaz ölüm! Ahiretin varlığı ve öldükten sonra dirilmenin muhakkak olacağını ise, bu fani dünyanın mütemadiyen/durmadan ifade ettiği, devamlı tekrar tekrar yaptırılan dünyanın işleri ve halleridir.

Ölümün kendisi aşikâr/açıktan görünür ise de ölüm, ahiretini bilmeyene ve dünyanın fani hallerini terk etmeyene ateşi gizli, bilinmez bir külhandır/ateş ocağıdır.

Her ne halde olunursa olunsun, kurtuluş yalnız ve yalnız imanlı haldir. İmanlı, itikatlı, İslamiyetli bir hayatı yaşıyan iki yanını da mamur eder, dünyanın en büyük makamı olan imtihanı kazanır.

Hepimiz yaşadığımız gibi bir dünyaya geldiğimizde bizden önce gelenleri görmedik. Sanki iki kapılı han; geliyoruz ve gidiyoruz. Önemli olan geliş ve gidişlerimizin Allah’ın istediği tarzda olabilmesidir.

İmtihan dünyası kavramı hiçbir zaman akıldan çıkarılmamalıdır. Herkesin soruları cebinde, herkesin cevapları yine kendi cebinde. Öyle bir âleme gidiliyor ki hiç bir şey hesaptan ve kontrolden hariç tutulmayacak. Aklen, fikren, hayalen ve amelen herkes herşeyin en küçük ayrıntısına kadar anlatacak.

O zaman anlatacağımız çok şey değil tek bir şeyimiz olmalıdır. Ya Rabbi seni tanıdık, bildik ve ubudiyetimizle sana bildirdik. Artık sen bilirsin Allah’ım!

Nasıl ki dünyada her yapacağımız işin her tedbirini alıyoruz, her yönünü düşünüyoruz, aynı şekilde ve fazlasıyla da ahiretin baki ve kıymetli işlerini düşünüp, ince ince hesaplarını yapacağız.